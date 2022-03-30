FDA разрешило введение второй бустерной дозы двух вакцин против COVID-19 пожилым людям и лицам с ослабленным иммунитетом

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило введение четвертой дозы мРНК-вакцины для всех лиц в возрасте 50 лет и старше. Разрешение распространяется на вакцины компаний Pfizer и Moderna, и рекомендуется вводить их не менее чем через четыре месяца после третьей дозы.

Разрешение на введение четвертой дозы предназначено для всех взрослых старше 50 лет и тех, кто моложе, с тяжелыми иммунодепрессивными состояниями. Depositphotos реклама

В то время как в США продолжается спад числа случаев заболевания COVID-19 и госпитализаций после резкого всплеска Omicron в начале года, эпидемиологи предупреждают о надвигающейся новой волне. Вариант Omicron BA.2 быстро становится доминирующим и, как было продемонстрировано в нескольких странах мира, способен вызвать новые резкие всплески госпитализаций и смертей.

Было показано, что третья доза вакцины с мРНК имеет решающее значение для создания надежной защиты от варианта Omicron, однако было доказано, что эта защита ослабевает через три-четыре месяца. В конце 2021 года Израиль начал вводить четвертую дозу вакцины для некоторых пожилых людей или групп риска, и первые данные показали, что дополнительная доза может быть эффективной для более уязвимых групп населения.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о некотором ослаблении защиты от серьезных последствий COVID-19 у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом", - сказал Питер Маркс, глава Центра FDA по оценке и исследованию биологических препаратов. "На основании анализа новых данных, вторая бустерная доза вакцины COVID-19 от Pfizer-BioNTech или Moderna может помочь повысить уровень защиты для людей с повышенным риском".

В разрешении FDA четвертая доза называется "второй бустерной" и предназначена для всех "лиц в возрасте 50 лет и старше, у которых с момента предыдущей прививки прошло не менее 4 месяцев. Для лиц моложе 50 лет разрешение носит менее строгий характер и касается только лиц в возрасте старше 12 лет с крайне ослабленным иммунитетом". "Это люди, перенесшие трансплантацию органов или страдающие заболеваниями, считающимися эквивалентными иммунокомпромиссу", - говорится в разрешении FDA.

Разрешение на использование четвертой дозы, в частности, предусматривает более низкий возрастной порог, чем ожидалось после недавней заявки компании Pfizer, которая рассматривала возможность использования бустеров только для лиц старше 65 лет. На недавней пресс-конференции Маркс обратил внимание на более низкий возрастной диапазон, отметив, что каждый третий человек в возрасте от 50 до 65 лет страдает от уже имеющихся заболеваний, которые, как известно, повышают риск развития тяжелой формы COVID-19. Поэтому, разрешив четвертую дозу для людей старше 50 лет, он надеется защитить большой процент уязвимого населения в этой возрастной группе.

Рошель Валенски, директор Центра по мониторингу и предотвращению заболеваний (CDC), поддержала комментарии Маркса заявив об обновленных рекомендациях CDC в отношении вакцин против COVID-19.

"Бустеры безопасны, и люди старше 50 лет теперь могут получить дополнительную вакцину через 4 месяца после предыдущей дозы, чтобы еще больше усилить свою защиту", - сказала Валенски. "Это особенно важно для людей в возрасте от 65 и старше, а также для людей в возрасте старше 50 лет с основными медицинскими заболеваниями, которые повышают риск тяжелого заболевания от COVID-19, поскольку они с максимальной долей вероятности выиграют от получения дополнительной дозы вакцины в это время".

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Источники: FDA, CDC

https://www.cdc.gov/media/releases/2022/s0328-covid-19-boosters.html

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-second-booster-dose-two-covid-19-vaccines-older-and