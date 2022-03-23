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COVID-19: Omicron BA.2 является самым заразным субвариантом на сегодняшний день
Новый вариант BA.2 Omicron отличается высокой контагиозностью. Пока остается неизвестным, является ли он таким же опасным, как вариант BA.1.
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В воскресенье главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи предупредил о растущем высокозаразном варианте COVID Omicron под кодовым названием BA.2.

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"Он действительно обладает повышенной способностью к передаче инфекции", - сказал Фаучи. Но еще не все потеряно. Этот вариант по-прежнему реагирует на вакцины. "Однако, если проанализировать случаи заболевания, они не проявляются как более тяжелые, и не похоже, что они уклоняются от иммунных реакций, вызванных вакцинами или предыдущими инфекциями", - добавил Фаучи.

3D-иллюстрация процесса выздоровления от вирусной инфекции. wildpixel/iStock

Вариант, вызывающий беспокойство

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление о новом варианте. "Основываясь на имеющихся данных о передаче, тяжести, повторном инфицировании, диагностике, терапии и воздействии вакцин сублиния BA.2 по-прежнему должна рассматриваться как вариант, вызывающий опасения, и должна оставаться классифицированной как Omicron". Группа подчеркнула, что BA.2 необходимо и в будущем отслеживать как отдельный подвид Omicron", - говорится в документе.

Считается, что BA.2 передается примерно на 50%-60% интенсивнее, чем omicron. В субботу Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о более чем 31 200 новых случаях заболевания Covid-19, включая 958 смертей. Однако цифры по-прежнему остаются ниже, чем прошлогодние показатели.

Новые данные, опубликованные Центром по контролю и профилактике заболеваний на этой неделе, показывают, что этот вариант быстрее распространяется на северо-востоке и западе США. CDC также отметил, что вариант BA.2 становится доминирующим штаммом, поскольку за последний месяц его количество каждую неделю увеличивалось примерно вдвое.

Пока остается неизвестным, вызывает ли BA.2 такие же тяжелые симптомы, как омикрон BA.1.

"Мы часто не понимаем, пока не становится слишком поздно", - сказала USA Today Стефани Сильвера, специалист по инфекционным заболеваниям из Государственного университета Монтклер в Монтклер, штат Нью-Джерси. " В этом проблема преодоления этих всплесков. Смертельные случаи - это одно из самых страшных последствий".

Генеральный хирург США Вивек Мурти заявил в воскресенье в эфире Fox News Sunday, что этот вариант может привести к новому росту заболеваемости. Однако  сегодня мир  гораздо лучше подготовлен к борьбе с этими инцидентами, чем два года назад, когда вирус "определял наши жизни".

"Мы должны быть готовы, COVID никуда не делся", - сказал Мурти". "Наше внимание должно быть сосредоточено на подготовке, а не на панике".

Между тем, представители здравоохранения во всем мире продолжают подчеркивать, что профилактические меры, такие как вакцинация против коронавируса и ревакцинация, остаются лучшими способами предотвращения серьезных заболеваний, вызванных вирусом COVID-19.

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Источники: Abcnews
https://abcnews.go.com/ThisWeek/video/dr-anthony-fauci-83561547

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