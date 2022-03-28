Похоже, растущие цены не отпугнули покупателей продукции Tesla.

Спрос на электромобили Tesla растет с каждым днем даже, несмотря на то, что компания недавно повысила цены на свои электромобили.

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Компания Tesla обновила на своем сайте графики отгрузки электромобилей, и похоже, что многие модели уже распроданы на год вперед, несмотря на повышение цен. Рост спроса может быть обусловлен как растущей тенденцией отказа от двигателей внутреннего сгорания в целях борьбы с изменением климата, так и недавним ростом цен на энергоносители.

Сервисный центр Tesla, Индианаполис. jetcityimage/iStoc

Рост цен не повлиял на спрос

Недавно производитель электромобилей увеличил цену Model Y с 47 000 до 63 000 долларов, но это повышение не повлияло на спрос покупателей, так как поставки Model Y для новых заказов теперь перенесены с января на апрель 2023 года. Поставки Model S предположительно будут осуществляться в период с ноября 2022 года по январь 2023 года, в то время как заказы на Model X будут выполнены в период с апреля по июль 2023 года.

В своем отчете за четвертый квартал Tesla объявила, что для решения проблемы отставания от графиков поставок в 2022 году приоритетом является значительное увеличение объемов производства. Компания планирует справиться с ростом заказов путем максимального увеличения производства на действующих заводах в Калифорнии и Шанхае, а также благодаря вводу в эксплуатацию новых заводов в Остине, штат Техас, и последнего завода в Берлине.

Недавно Tesla запустила завод Gigafactory в Шанхае, и ожидалось, что в этом году компания нарастит производство и продаст примерно 1,5 миллиона автомобилей, что поможет ей прочно закрепиться на рынках Европы и Азии. Но в связи с тем, что в Шанхае вновь участились случаи заболевания COVID-19, в городе вводится строгая изоляция. Из-за чего шанхайский завод Gigafactory остановит производство на четыре дня до 1 апреля, а значит, нагнать отставание по заказам будет еще сложнее.

Генеральный директор Tesla Элон Маск недавно говорил о своих опасениях по поводу проблем с производством батарей в 2023 году, которые могут поставить под угрозу план компании по наращиванию производства электромобилей в ближайшие несколько лет. Он сказал, что в этот период основными проблемами будут количество произведенных гигаватт-часов аккумуляторов, устойчивость цепочки поставок, а также скорость добычи и переработки материалов для аккумуляторов.

Маск также указал на еще одну проблему, с которой часто сталкиваются многие автопроизводители - заказы на электромобили Tesla опережают темпы их производства.

Но несмотря ни на что, Tesla намерена сохранить свои позиции самого продаваемого в мире производителя электрических автомобилей и вернуться с полным модельным рядом, включая долгожданный Cybertruck уже в 2023 году.

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Посмотрим, как Илон Маск намерен справиться с этой ситуацией в рамках третьей части своего генерального плана.