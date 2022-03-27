На нём будут выпускаться Model Y, Cybertruck, Roadster, Tesla Semi и человекоподобные роботы Bot.

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) не стал сильно разносить во времени церемонии запуска предприятий в Берлине и Техасе. Немецкому предприятию, которое должно было начать работу ещё в июле 2021 года, удалось преодолеть все бюрократические препятствия на пути к своей официальной деятельности только на уходящей неделе. Слухи также приписывали Tesla намерения начать выпуск кроссоверов Model Y на новом предприятии в Техасе к концу марта, но на своей странице в Twitter глава компании упоминает седьмое апреля в качестве даты официального открытия новой производственной площадки.

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Источник изображения: Twitter, Elon Musk

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Тематика мероприятия отражена в названии «Cyber Rodeo» и делает невольную отсылку к досуговым традициям жителей Техаса. Появится ли на церемонии предсерийный вариант пикапа Cybertruck, утверждать сложно, но достоверно известно, что здесь будут выпускаться кроссоверы Model Y с интегрированной в силовой каркас кузова тяговой батареей на базе аккумуляторных элементов типа 4680. Их выпуск будет налажен по соседству, тогда как машины немецкой сборки на первом этапе будут довольствоваться традиционными элементами типа 2170.