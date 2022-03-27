Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск откроет предприятие Tesla в Техасе седьмого апреля
На нём будут выпускаться Model Y, Cybertruck, Roadster, Tesla Semi и человекоподобные роботы Bot.
анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
RTX 3050 MSI подешевела на треть
Вдвое подешевела RTX 3080 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) не стал сильно разносить во времени церемонии запуска предприятий в Берлине и Техасе. Немецкому предприятию, которое должно было начать работу ещё в июле 2021 года, удалось преодолеть все бюрократические препятствия на пути к своей официальной деятельности только на уходящей неделе. Слухи также приписывали Tesla намерения начать выпуск кроссоверов Model Y на новом предприятии в Техасе к концу марта, но на своей странице в Twitter глава компании упоминает седьмое апреля в качестве даты официального открытия новой производственной площадки.

реклама

Источник изображения: Twitter, Elon Musk

анонсы и реклама
-160 000р на RTX 3080 ASUS
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
В полтора раза подешевела RTX 3060
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Тематика мероприятия отражена в названии «Cyber Rodeo» и делает невольную отсылку к досуговым традициям жителей Техаса. Появится ли на церемонии предсерийный вариант пикапа Cybertruck, утверждать сложно, но достоверно известно, что здесь будут выпускаться кроссоверы Model Y с интегрированной в силовой каркас кузова тяговой батареей на базе аккумуляторных элементов типа 4680. Их выпуск будет налажен по соседству, тогда как машины немецкой сборки на первом этапе будут довольствоваться традиционными элементами типа 2170.

#tesla #электромобили #илон маск #электромобили tesla
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Xiaomi представит прототип электромобиля в третьем квартале
Рост цен на сырьё вынудит производителей литиевых аккумуляторов поднять цены на 25%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 10
9
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603Z)
18
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 ХТ в связке с процессором Core i7-11700КF
5
Краткий обзор игры Call of Cthulhu
7
Цифровое порабощение и почему DRM это плохо
6
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть вторая
+

Сейчас обсуждают

GrikardoS
06:50
Очередной пропогандист, пытающийся выдать неявное за действиьельное. Короче интернет балабол.
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
GrikardoS
06:47
Не знаю как там у вас, а я живя в провинциальном городке с населением в пару сотен тысяч человек живу оч комфортно. Сибирь а батареи молотят так что в -30 форточку открываешь, дабы не сдохнуть от жары...
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
GrikardoS
06:41
Валите нах со своей политой! Как саранча, всё вокруг готовы пожрать и желчью залить. Были бы нормальными людьми, понимали бы что такое жизнь людей у которых мужья, жены, дети, бабушки и дедушки. Хоро...
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
Тилька Шмидт
06:37
Опять мать твою пожирателей электричества начали клепать, какие 600вт вы че сума сошли. Посмотрел фото 3090ti там такая дура 4-х слотная))))))
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
Павел Павлов
06:34
Ага и для всего что ты перечислил нужен пк за 80тыс)))для этого подойдет даже древний,дешевый динозавр за 15тыс или ноут.с рук.на нем так же можно учиться и познавать програмирование.о чем и речь,что...
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
GrikardoS
06:19
Если у тебя ПК спускается только до уровня "Поиграть", мне тебя искренне жаль. Так-как ПК это универсальная машина и позволяет делать то, что консолям как минимум сложнее и даже не возможно. На дворе ...
Подсчитали — прослезились: сколько стоит игровой ПК начального уровня в марте 2022 года
Елисей Карачев
05:59
И тепловую сеть из озера, водяное охлаждение
Эталонные платы Nvidia RTX 4090 имеют мощность 600 Вт
HiLink
05:57
сейчас бы майнера в пример ставить людям...ой дура ты, дура
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Михаил Мутовин
05:53
Компании за СССР надо вырезать, а то там такие ужасы показывают!
Инсайдер: Activision собирается подготовить ремастеры классических частей Call of Duty
Максим Лобков
05:37
К этому добавьте трату энергии, в никуда. (1 кВт энергии должен тратиться на поддержание жизни населения, а не на выпендреж между гражданами. )
Российский майнер разместил на даче 340 видеокарт GeForce RTX 3000 и зарабатывает 3 000 000р в месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем