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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla получила разрешение на выпуск электромобилей в Германии, но пока не может к нему приступить
Больше всего деятельности предприятия препятствуют защитники экологии.
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Как сообщает CNBC со ссылкой на официальные заявления немецких властей, они всё-таки приняли положительное решение по началу деятельности построенного компанией Tesla в окрестностях Берлина по производству электромобилей. Оно должно было начать работу ещё в середине прошлого года, но бюрократические проволочки и пандемия сместили сроки на март нынешнего.

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Источник изображения: Tesla

Немецкое предприятие рассчитано на выпуск 500 тысяч электромобилей ежегодно, а по близости будет развёрнуто и производство тяговых аккумуляторов для них. На первом этапе, как сообщалось ранее, немецкие электромобили Tesla будут оснащаться элементами типа 2170, но позже они уступят место более прогрессивным и выгодным 4680.

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Формально, предприятие Tesla в Германии ещё может столкнуться с противодействием тех или иных общественных сил, и защитники окружающей среды уже намерены оспаривать решение властей в суде, ссылаясь на проблемы с водоснабжением региона, которыми чревато начало работы производственной площадки. Предприятию также предстоит пройти экологические экспертизы разного вида, поэтому выдавать товарную продукцию оно пока не может, хотя установочная партия кроссоверов Model Y уже измеряется сотнями машин.

#tesla #электромобили tesla #германия
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