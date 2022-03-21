Про SpaceX и The Boring Company он тоже намеревается не забывать.

Ресурс Electrek продолжает следить за публичными высказываниями американского миллиардера Илона Маска (Elon Musk) в излюбленной им социальной сети. На прошлой неделе он уже дал понять, что у него есть среднесрочный план развития Tesla, который уже стал третьим по счёту и сохранил обозначение «Master Plan».

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Источник изображения: Tesla

Конкретную последовательность реализации стратегической программы Илон Маск пока не расписывает, но даёт понять, что главной задачей в рамках третьей версии мастер-плана считает масштабирование бизнеса Tesla до экстремальных размеров. Напомним, что ранее глава Tesla упоминал о намерениях компании довести ежегодные объёмы выпуска электромобилей до 20 млн штук к концу десятилетия. Для справки, сейчас столько автомобилей ежегодно выпускают только Toyota и Volkswagen сообща, которые считаются крупнейшими автопроизводителями.

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В новом плане развития найдётся место и для компаний SpaceX и The Boring Company, также возглавляемых Илоном Маском. В принципе, программа покорения космоса и без того обширна, а запуск транспорта по системе подземных туннелей всё равно связан с использованием электромобилей Tesla.