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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla готова завершить разработку футуристичного пикапа Cybertruck в этом году
В следующем году он будет готов к серийному производству. Где-то это мы уже слышали, верно?
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Представляя электрический пикап Cybertruck осенью 2019 года, Илон Маск (Elon Musk) рассчитывал запустить его в серию к концу 2021 года, но потом эта фаза жизненного цикла электромобиля была перенесена на год, а в январе глава Tesla счёл возможным лишь выражать надежду на способность компании начать сборку Cybertruck в 2023 году. По информации Electrek, во время своего выступления в Германии на этой неделе Маск косвенно подтвердил приверженность существующей версии графика подготовки Cybertruck к серийному производству.

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Источник изображения: Tesla

В этом году, по его словам, Tesla намеревается завершить разработку пикапа, а в следующем году он уже будет готов к серийному производству. В сопоставимые сроки будет доведена до ума и вторая перспективная модель – спортивный Roadster второго поколения. Правда, в данном случае глава Tesla не уточняет, когда гиперкар встанет на конвейер.

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К приоритетам текущего года руководство Tesla относит увеличение объёмов производства Model 3 и Model Y – последние начали собираться на новом предприятии в окрестностях Берлина, и скоро начнут поставляться на рынок США с нового предприятия в Техасе. Компания также рассчитывает получать достаточное количество аккумуляторных ячеек типа 4680 для увеличения объёмов выпуска электрических грузовиков Tesla Semi. В этом году компания сосредоточится и на разработке человекоподобных роботов Optimus (Tesla Bot).

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