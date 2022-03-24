Следует ли проводить испытания экспериментальных самолетов над густонаселенными районами?

Сверхзвуковой малошумный самолет Самолет X-59 разработанный NASA, скоро пройдет акустические испытания, говорится в пресс-релизе космического агентства.

Иллюстрация художника, изображающая X-59 в полете.

NASA планирует провести полет прототипа X-59 над населенными пунктами в 2024 году, чтобы испытать "тихий" сверхзвуковой удар. Lockheed Martin реклама

Одной из проблем "Конкорда" (до его списания в 2003 году) была необходимость покидать городские кварталы и даже малонаселенные районы, прежде чем разогнаться до скорости в 1 Мах, поскольку звуковой удар мог причинить вред находящимся на земле объектам. (В СССР даже существовало правило, разрешающее полёты со сверхзвуковой скоростью только на высотах не ниже 10000 метров)

Теперь, как считают в NASA, X-59 может изменить авиацию, позволив сверхзвуковым самолетам разгоняться до невероятно высоких скоростей сразу после взлета. Для снижения звукового удара в самолете используется тонкая иглообразная носовая часть длиной около 30 футов (9 метров). Кроме того такая конструкция, уменьшает сопротивление и улучшает аэродинамические характеристики летательного аппарата.

Согласно последней информации, NASA объявило о нескольких важных этапах проекта, включая план полета "над отдельными населенными пунктами с целью сбора информации о реакции населения на шум создаваемый самолетом X-59" ( Запланировано на начало 2024 года).

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"Бесшумный" звуковой удар

Недавно NASA провело первые успешные испытания X-59 в исследовательском центре Гленна после его сборки и транспортировки в Техас в декабре прошлого года. На следующем этапе специалисты NASA и японского космического агентства JAXA проведут независимые измерения малогабаритной модели и сравнят результаты. Если все пойдет по плану, то будет определена дата первого полета, который, как ожидается, состоится в конце этого года.

После проведения всех испытаний "NASA предоставит результаты полетов Международной организации гражданской авиации и Федеральному авиационному управлению", - говорится в заявлении космического агентства. "Имея на руках эту информацию, регулирующие органы решат, следует ли вносить изменения в правила, запрещающие сверхзвуковые полеты над землей. И такое решение можно ожидать уже в 2028 году".

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NASA - не единственная компания, планирующая возобновить полеты сверхзвуковых самолетов. В прошлом году старший вице-президент Boom Supersonic Брайан Дюрренс заявил, что его компания стремится "устранить барьеры на пути к исследованию планеты". Компания планирует построить целый парк пассажирских сверхзвуковых авиалайнеров, которые будут использовать экологически чистое авиационное топливо, а также минимизировать уровень шума, (по сравнению с Concorde, который является эталоном сверхзвуковых пассажирских перевозок). Стартап надеется приступить к коммерческой эксплуатации в 2029 году.

Источники: NASA

https://www.nasa.gov/feature/ames/x-59