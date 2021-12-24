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Бесшумный сверхзвуковой самолет NASA X-59 приступил к лётно-конструкторским испытаниям
Сверхзвуковой испытательный самолет NASA X-59 был замечен на трейлере, направляющемся на завод Lockheed Martin Skunk Works в Техасе
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Экспериментальный самолет X-59 Quiet Supersonic Technology или  QueSST, который Lockheed Martin Skunk Works строит для NASA, в настоящее время направляется на завод компании в Форт-Уэрте, штат Техас для прохождения конструкторских испытаний перед запланированным первым полетом в начале следующего года. 

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Lockheed Martin X-59 QueSST - экспериментальный американский сверхзвуковой самолёт, разрабатываемый в Skunk Works для программы NASA Low-Boom Flight Demonstrator. Википедия 

 

По данным журнала The Drive, самолет X-59 планируется доставить на завод в Техасе для проведения лётно-конструкторских испытаний, а затем вернуть на завод 42 ВВС США в Палмдейле, штат Калифорния, где он строился с 2018 года. Первая фаза летных испытаний пройдет на полигоне, который известен тем, что является сборочной линией для истребителя F-35 Joint Strike Fighter.

Сверхзвуковой испытательный самолет NASA X-59 был замечен на трейлере, направляющемся на завод Lockheed Martin Skunk Works в Техасе

 

Эксплуатация сверхзвуковых самолетов всегда была связана с громким звуком и вибрацией. Такие шумы могут стать проблемой при проведении военных учений. Устранение звуковых ударов позволило бы повысить эффективность боевую эффективность.

Модель X-59 была специально разработана для того, чтобы совершить переворот в авиации и свести звуковые удары к едва различимому стуку. Самолет X-59 имеет тонкую, иглообразную носовую часть длиной 30 футов (9 метров), которая снижает звуковой удар, уменьшает сопротивление и улучшает аэродинамику.

Фотография с испытаний симулятора XVS для X-59

Новая эра сверхзвуковых полетов

Ранее NASA опубликовало короткий ролик, демонстрирующий сборку различных частей фюзеляжа X-59 и его крыльев. "Мы перешли от создания отдельных узлов и деталей, находящихся в разных частях производственного цеха, к построению целой машины", - сказал Джей Брэндон, главный инженер NASA по проекту Low Boom Flight Demonstrator (LBFD).

Таймлапс самолета X-59 Quiet SuperSonic Technology (май 2019 - июнь 2021) 

Новый одноместный самолет X-59 будет иметь длину 99,7 футов, ширину 29,5 футов (30 м на 9 м) и лететь на высоте 55 000 футов (16,7 километра) со скоростью 1,4 Маха или 925 миль в час (1 488 километров в час). Одной из главных его особенностей является отсутствие лобового окна. Вместо него будет использоваться разработанная в NASA система внешнего обзора (XVS).

Только около 10% всей конструкции является абсолютно новой. По данным NASA, в новом самолете будут использованы посадочные опоры от истребителя F-16 Fighting Falcon, кабина пилота от учебно-тренировочного самолета Northrop T-38 Talon, часть силовой установки от самолета-разведчика Lockheed U-2   и пульт управления от стелс-истребителя Lockheed F-117 Nighthawk. 

Лётно-технические характеристики самолета Lockheed Martin X-59 QueSST. NASA

 

По официальной программе NASA, первый полет X-59 ожидается в следующем году. Первоначальные летные испытания, которые продемонстрируют, в первую очередь, летную годность самолета, займут девять месяцев и продлятся до 2023 года. 

После проведения контрольных  полетов и испытаний, Lockheed передаст X-59 в распоряжение NASA. Агентство выполнит испытательные полеты на сверхзвуковых скоростях на испытательном полигоне лётно-исследовательского центра NASA имени Армстронга и базы ВВС Эдвардс в Калифорнии.

Бесшумный сверхзвуковой X-Plane. Laminar Research

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Буквально на днях калифорнийский стартап Archer завил,  что уже завершил свой первый испытательный поле и приступил ко второй фазе лётных испытаний своего бесшумного 12-винтового электрического самолета Maker с вертикальным взлетом и посадкой.

#nasa #f-117 #f-16 #x-59
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Жома Шиблис
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Если статья грамотная да, вполне можно относиться проще,а если аффтар выкакивает криво скопипащеную дичь то его нужно непременно гнобить во всех ракурсах,вместе с рекламой,да.
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