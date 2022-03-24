Компания Moderna объявила, что ее педиатрическая вакцина против коронавируса, состоящая из двух доз, безопасна для детей в возрасте от шести месяцев до шести лет. Данная вакцина действует с 40-процентной эффективностью.

На конец-то есть хорошие новости в борьбе против COVID-19.

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В среду производитель вакцин Moderna опубликовал заявление о том, что его педиатрическая вакцина против коронавируса, состоящая из двух терапевтических доз, безопасна для детей в возрасте от шести месяцев до шести лет. Этот успех может наконец-то обеспечить защиту для той группы населения, которую обычно игнорируют. Однако ее эффективность была поставлена под сомнение из-за высокотрансмиссивного варианта омикрон.

mikimad/iStock

Хорошие новости для родителей

"По нашему мнению, что новые результаты исследований KidCOVE - это хорошая новость для родителей детей в возрасте до 6 лет. Теперь у нас есть клинические данные об эффективности нашей вакцины, начиная с младенцев шестимесячного возраста и заканчивая пожилыми людьми", - сказал Стефан Бансель, главный исполнительный директор компании Moderna.

Учитывая потребность в вакцине против COVID-19 для младенцев и детей младшего возраста, мы работаем с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США и регулирующими органами по всему миру, чтобы как можно скорее представить эти данные. Кроме того, после консультаций с FDA мы инициировали подачу заявки на получение разрешения на экстренное применение нашей вакцины COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет и обновляем нашу заявку в FDA на получение разрешения на экстренное применение мРНК-1273 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет с учетом дополнительных контрольных данных. Мы по-прежнему стремимся помочь положить конец пандемии COVID-19 с помощью вакцины для детей всех возрастов".

40-процентная эффективность

В ходе испытаний вакцины было установлено, что прививка успешно формирует иммунную защиту, эквивалентную той, которая предохраняла молодых людей до появления вируса омикрон. Однако в условиях распространения омикрон вакцина показала себя не так успешно, в результате чего эффективность вакцины составила около 40 процентов, а уровень защиты детей в возрасте до 2 лет был несколько ниже.

Компания Moderna планирует представить новые данные в Управление по контролю за продуктами и лекарствами в ближайшие несколько недель и подать заявку на получение экстренного разрешения в середине апреля. Дети младше пяти лет - последняя группа, не получившая вакцину. Ранее компания Pfizer выпустила вакцину для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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