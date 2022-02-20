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За последние два месяца во всем мире произошла эскалация случаев заболевания атипичной пневмококковой пневмонией (SARS-CoV-2) в варианте Omicron, причем во многих странах наблюдался пик заболеваемости, превышающий предыдущие варианты. Сейчас мы наблюдаем появление случаев суб-варианта Omicron, известного как BA.2. Вместо того чтобы считать BA.1 (или B.1.1.529) дочерним вариантом Omicron, BA.2 правильнее рассматривать как сестру Omicron.

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Напомните мне, что такое вариант?

Вирусы, особенно РНК-вирусы, такие как SARS-CoV-2, при воспроизводстве допускают множество ошибок. Так как вирусы не могут исправить эти ошибки, у них очень высокий процент погрешностей, или мутаций, поэтому они постоянно эволюционируют.

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Когда генетический код вируса меняется в результате подобных мутаций, его называют вариантом.

Омикрон - это "высокодивергентный" вариант, накопивший более 30 мутаций в spike-белке. Это привело к снижению защиты антител, как от предшествующих инфекций, так и от вакцинации, а также к более высокой заразности.

Почему органы здравоохранения должны беспокоиться о новом варианте?

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Если изменения генетического кода влияют на свойства вируса, делают его более опасным, и при этом наблюдается значительная трансмиссия сразу в нескольких странах, то такой вариант будет считаться "вариантом, представляющим интерес".

Если затем будет доказано, что интересующий вариант более заразен, уклоняется от защиты антител сформировавшихся в результате вакцинации или предыдущей инфекции, и/или негативно влияет на результаты тестов и методов лечения, он будет обозначен как "вариант, вызывающий беспокойство".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября отнесла Omicron к категории опасных вариантов из-за его потенциальной способности вызывать более высокий уровень повторного заражения, повышенную трансмиссивность и снижение эффективности вакцинальной защиты.

Случаи заболевания COVID-19 в Австралии, похоже, наконец-то пошли на спад, но новый вариант под названием BA.2 заставил экспертов насторожиться.

Что представляет собой линия Omicron?

Линия, или подвариант, - это группа генетически тесно связанных вариантов вируса, произошедших от общего предка. Вариант Omicron состоит из трех подлиний: B.1.1.529 или BA.1, BA.2 и BA.3.

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Хотя ВОЗ не выделила BA.2 в отдельную классификацию, Великобритания обозначила BA.2 как вариант, "находящийся в стадии изучения". То есть пока это не вариант, представляющий интерес или вызывающий беспокойство, согласно определениям ВОЗ, но вариант, за которым очень внимательно наблюдают.

Это не первый вариант, в котором есть свои суб-линии. В конце прошлого года широко освещался вопрос о варианте Delta "плюс" или AY.4.2, после которого появился вариант Omicron.

Чем отличается BA.2?

Хотя информация о первых эпизодах заболевания BA.2 была получена с Филиппин, (сейчас наблюдаются тысячи случаев инфицирования по всему миру, включая США, Великобританию и Австралию), источник его возникновения все еще неизвестен. Конкретные особенности BA.2 все еще изучаются. Несмотря на то, что пока нет оснований полагать, что BA.2 вызывает более тяжелое течение болезни, у специалистов все же есть определенные сомнения.

1. Его труднее дифференцировать

Маркером, который помог отличить Omicron (BA.1) от других вариантов SARS-CoV-2 в тестах ПЦР, было отсутствие гена S, известное как "Нарушение мишени гена S". Однако в случае с BA.2 дело обстоит иначе. Неспособность обнаружить эту линию подобным образом привела к тому, что некоторые назвали ее "скрытым подвариантом". Но это не значит, что мы не можем диагностировать BA.2 с помощью ПЦР-тестов. Это просто означает, что если у кого-то будет положительный результат на SARS-CoV-2, нам потребуется немного больше времени, чтобы узнать, какой вариант за него отвечает, с помощью секвенирования генома. Так было и с предыдущими вариантами.

2. Он может быть более заразным

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Возможно, наибольшую озабоченность вызывают появившиеся данные о том, что BA.2 может быть более заразным, чем исходный вариант Omicron, BA.1. Согласно результатам предварительных исследований, проведенных в Дании, где BA.2 в большинстве случаев вытеснил BA.1, BA.2 в два с лишним раза повышает восприимчивость невакцинированных людей к инфекции по сравнению с BA.1. Специалисты считают, что люди, прошедшие полную вакцинацию в 2,5 раза более уязвимы к BA.2, чем к BA.1, а те, кто прошел бустерную дозу, почти в три раза.

В ходе исследования было изучено более 2 000 первичных случаев заболевания BA.2 в домашних хозяйствах, с целью выявления количества случаев, возникших в течение семидневного периода наблюдения. Исследователи также оценили частоту вторичных атак (по сути, вероятность заражения): 29 процентов для домохозяйств, зараженных BA.1, против 39 процентов для домохозяйств, зараженных BA.2.

Пока результаты этого датского исследования являются препринтом, то есть они еще не проверены независимыми учеными, поэтому для подтверждения того, действительно ли BA.2 более заразен, чем BA.1, необходимы дополнительные изыскания.

Мы, вероятно, увидим новые варианты

Возможно, нам следует ожидать появления новых вариантов, подвариантов и линий. При таких высоких показателях трансмиссивности у патогена есть масса возможностей для воспроизводства, а также для появления ошибок и мутаций. Разумеется, для решения этой проблемы необходимо попытаться ограничить скорость передачи и сократить количество уязвимых носителей, в которых вирусу удастся свободно копироваться. Такие стратегии, как социальное дистанцирование и ношение масок, а также рост числа вакцинаций в глобальном масштабе, замедлят формирование различных вариантов и линий.

Пол Гриффин, доцент кафедры инфекционных болезней и микробиологии, Университет Квинсленда

Источники:

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.28.22270044v1

https://pgc.up.edu.ph/detection-of-the-sars-cov-2-omicron-variant-in-the-philippines/

https://www.abc.net.au/news/2022-01-30/nsw-records-52-new-covid-19-deaths/100790768

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1050999/Technical-Briefing-35-28January2022.pdf