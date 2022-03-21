Ракета доставила на низкую околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника компании

Компания SpaceX установила очередной рекорд повторного использования ракеты-носителя, осуществив 12-й запуск ракеты Falcon 9 в субботу, 19 марта.

Запуск последней миссии Starlink компании SpaceX реклама

Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 12:42 EDT (04:42 GMT), доставив на низкую околоземную орбиту еще 53 интернет-спутника Starlink компании SpaceX.

Всего через девять минут после старта первая ступень точно приземлилась на беспилотный корабль Just Read the Instructions, который находился в Атлантическом океане у побережья Флориды. Вторая ступень Falcon 9 продолжила подъем на орбиту, где примерно через час после взлета развернула все 53 космических аппарата Starlink.

NASA: SpaceX продолжает наращивать мега-группировку спутников Starlink, и это может стать проблемой.

На сегодняшний день частная космическая компания SpaceX запустила более 2 000 спутников Starlink и намерена в конечном итоге вывести на низкую околоземную орбиту более 30 000 космических аппаратов. В NASA недавно предупредили, что мега группировка Starlink отражая солнечный свет, может значительно затруднить возможность обнаружения потенциально опасных астероидов. Но, тем не менее, американское космическое агентство плотно сотрудничает со SpaceX и уже заключило контракт на строительство ракеты, которая высадится на Луну в конце этого десятилетия. В то же время, чтобы развеять опасения научного сообщества, компания SpaceX установила на своих последних аппаратах Starlink солнцезащитные экраны VisorSat, которые уменьшают яркость отраженного света.





В четвертом квартале этого года планируется запуск коммерческой миссии Polaris Dawn. В рамках мисси экипаж капсулы Crew Dragon совершит первый коммерческий выход в открытый космос в скафандрах, разработанных SpaceX. Миссия Polaris Dawn будет исследовать воздействие космических путешествий и космической радиации на здоровье человека. Миссия также станет первым испытанием нового модуля связи Starlink, который потенциально должен улучшить связь с космическим аппаратом.

На прошлой неделе компания SpaceX заявила, об открытии первой в мире программы стипендий по космической хирургии. Программа APEX Aerospace Surgery Fellowship объединит опытных хирургов и врачей и поможет подготовить их к работе в сфере аэрокосмической медицины. Программа APEX рассчитана на один год и будет посвящена нескольким направлениям, включая медицинское обеспечение в "экстремальных условиях и условиях с ограниченными ресурсами".

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Источники:

https://www.spacex.com/launches/sl4-12/

https://spaceexplored.com/2022/02/17/starlink-expanding-coming-to-dragon-capsule-on-polaris-dawn-but-nasa-has-concerns-about-the-constellation/