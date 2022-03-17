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SpaceX открывает первую в мире программу стипендий по космической хирургии
SpaceX в партнерстве с Университетом Аризоны и медицинским центром Banner Health открывает первую в истории экспериментальную программу стипендий по аэрокосмической хирургии с июля этого года
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Даже такие элементарные задачи, как питье воды или прием пищи в условиях микрогравитации могут стать проблемой. А теперь представьте, как будет выглядеть в космосе процесс хирургического вмешательства.

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В попытке решить эту проблему SpaceX в партнерстве с Университетом Аризоны и медицинским центром Banner Health организует первую в мире программу обучения аэрокосмической хирургии, которая стартует с июля этого года.

Это будет первая в США программа подготовки стипендиатов, выходящая за рамки обычного медицинского сопровождения астронавтов и ориентированная на развитие аэрокосмической хирургии. По сути, она будет направлена на подготовку будущих астронавтов-хирургов, которые отправятся в космос с явной миссией сохранить жизни своим коллегам по освоению космоса.

Программа APEX Aerospace Surgery Fellowship соберет в США опытных хирургов и врачей, и поможет им подготовиться к работе в сфере коммерческой аэрокосмической медицины. Первая в своем роде учебная программа "подготовит врачей к работе в сфере коммерческой аэрокосмической медицины и оказания хирургической и реанимационной помощи в экстремальных условиях", - говорится в заявлении департамента наук о здоровье Университета Аризоны. Специалисты войдут в состав медицинских команд, обслуживающих будущие миссии, запускаемые SpaceX, NASA и другими космическими программами.

Работа с целью проведения первой хирургической операции в космосе

 

Программа APEX продлится двенадцать месяцев и будет посвящена нескольким направлениям, включая оказание медицинской помощи в "экстремальных условиях и в условиях дефицита ресурсов".

"Люди, которые пройдут эту подготовку, будут квалифицированы не только для оказания медицинской поддержки в реализации космической программы", - сказал Натаниал Сопер, исполнительный директор по общей хирургии в Banner, - "они будут находиться на переднем крае разработки необходимых инструментов и процедур для продвижения следующего захватывающего этапа в освоении космоса. Я искренне рад и воодушевлен тем, что наше учреждение участвует в этом новом начинании".

Кроме того, у стипендиатов будет возможность провести шестимесячные исследования в компании SpaceX, ведущим мировым оператором по запуску космических аппаратов. Они пройдут стажировку в одном из трех центров SpaceX: в штаб-квартире компании недалеко от Лос-Анджелеса, на площадке для строительства и запуска звездолетов в Бока-Чика, штат Техас, и в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

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Программа стипендии является "новаторской", - говорит Анил Менон, доктор медицины, бывший руководитель медицинской службы SpaceX, который в настоящее время является астронавтом NASA. "В ближайшие 10 лет, я уверен, один из этих стипендиатов будет делать первую операцию в космосе, и, надеюсь, на Марсе". При поддержке компании SpaceX, которая намерена достичь красной планеты в 2030-х годах, мы можем вскоре выйти на новый рубеж и провести первую в мире космическую операцию.

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#spacex #аэрокосмическая хирургия #университет аризоны #хирургическая стипендия #хирургия в космосе
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