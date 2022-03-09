Роль криптовалют в социальной и политической жизни становится все более заметной с каждым днем. В связи с этим от Белого дома, требуют более активного участия в установлении правил регулирования цифровых активов. Санкции, введенные против России, а также опасения, что российские предприятия могут использовать криптовалюты для их обхода, усилили это давление.
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Предполагается, что на этой неделе президент США Джо Байден подпишет указ о криптоактивах, в котором будут изложены цели правительства в отношении биткоина и остальных цифровых валют. Согласно сообщению Bloomberg, в этом указе федеральным агентствам будет поручено оценить риски и угрозы, которые криптовалюты представляют для экономики Соединенных Штатов:
Согласно отчету Barron's, администрация США считает, что криптовалюты имеют "экономические последствия для безопасности страны". Поэтому ожидается, что в работе по регулированию, помимо Совета национальной безопасности Белого дома, примут участие Государственный департамент, Министерство финансов, Национальный экономический совет и Совет экономических консультантов.
Повлияет ли регулирование криптовалют на их стоимость?
В настоящее время в мире криптовалют практически отсутствует финансовое регулирование, и это вызывает вопросы о том, насколько безопасны криптоактивы для индивидуальных инвесторов.
В целом, финансовое регулирование должно обеспечить безопасность инвесторов, запретить мошеннические действия в криптоэкосистеме, предложить четкое руководство для развития бизнеса в криптоэкономике и решить экологические проблемы, связанные с добычей криптовалют. Однако некоторые опасаются, что подобное вмешательство может привести к чрезмерным ограничениям и подавлению инноваций, а, следовательно, должно быть тщательно сбалансировано.
А вот что произойдет с ценами на криптовалюты, зависит от характера регулирования. Проще говоря, если законодательство поддержит стимулирование инноваций, стоимость криптовалют может вырасти. Если же оно будет носить ограничительный характер, биткоин и другие криптовалюты, скорее всего, потеряют в цене.
В конце прошлого года министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен предостерегла о "всплеске угроз" со стороны цифрового рынка, в частности, о злоупотреблении криптоактивами, но вместе с тем подчеркнула, что новейшие финансовые наработки, несомненно, помогут в борьбе с криминалом и беззаконием.
Время покажет, какой подход правительство США выберет в отношении криптовалют и как это повлияет на цифровой рынок в целом. Но одно можно сказать точно, по сравнению с другими странами, например такими, как Китай, США сильно опоздали с определением своей позиции.
Источники:
https://www.barrons.com/articles/gas-prices-retailers-winners-losers-51646781346
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-07/biden-to-sign-crypto-order-as-industry-faces-sanctions-pressure