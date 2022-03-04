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Neuroelectrics разработала платформу для терапии неврологических заболеваний с помощью неинвазивной стимуляции мозга
Компания Neuroelectrics, занимающаяся разработкой интерфейса мозг-компьютер, планирует отказаться от хирургического вмешательства при внедрении своей технологии для лечения тяжелых депрессий, эпилептических припадков и аутизма.
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Около года назад Илон Маск объявил всему миру, что его компания Neuralink установила микрочип в мозг обезьяны, что позволило ей играть в пинг-понг  силой мысли. Видеоролик этого эксперимента привлек внимание общественности и вызвал критику со стороны ученых за то, что он не был таким уж революционным, поскольку не только компания Neuralink добилась успехов в разработке нейрокомпьютерных интерфейсов.

Головной шлем Starstim. Neuroelectrics

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К примеру, стартап Neuroelectrics из Барселоны работает над технологией неинвазивной стимуляции мозга, которая способна помочь пациентам с депрессиями, эпилептическими припадками, нарушениями сна и аутизмом. Разработанный специалистами компании головной шлем снабжен небольшими электродами, которые воздействуют на мозг постоянным электрическим током, возбуждая или подавляя нейронную активность в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Разработанный специалистами компании головной шлем снабжен небольшими электродами, которые воздействуют на мозг постоянным электрическим током, возбуждая или подавляя нейронную активность в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Во время круглого стола, состоявшегося на этой неделе, на выставке Mobile World Congress в Барселоне, соучредитель и генеральный директор компании Neuroelectrics Ана Майкес заявила, что "использование этого устройства в течение десяти дней по 20 минут сократило количество приступов эпилепсии на 50 процентов".

Что такое Starstim?

Starstim - это головной шлем для неинвазивной электростимуляции, который используется компанией для снятия возбуждения в специфических отделах мозга у людей, страдающих от припадков различной природы.

В прошлом году Neuroelectrics получила разрешение от FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) на проведение клинических испытаний с участием пациентов, страдающих депрессией.

На MWC Мейкес рассказала о проблемах, связанных с разработкой нейротехнологий и получением разрешения от регулирующих органов. "Это все равно, что высадиться на Луну", - сказала она. При этом она призвала к терпению, учитывая высокий потенциал нейротехнологий, ссылаясь на невероятную сложность мозга, который состоит из примерно "ста миллиардов нейронов, взаимодействующих друг с другом на колоссальных скоростях".

Компания Neuroelectrics создала головной убор для мониторинга состояния мозга, помогающий пациентам восстанавливаться после таких заболеваний, как инсульт, эпилепсия и депрессия.

"Мы еще далеки от доступа к информации мозга", - сказала она, "но это вовсе не значит, что Neuroelectrics не планирует будущее, в котором эти данные в режиме реального времени будут доступны для крупных технологических организаций".

По ее словам, это внесет "совершенно новое измерение" в проблему конфиденциальности данных, поэтому ее компания стремится быть в авангарде дискуссий, направленных на то, чтобы полученные данные не использовались для вмешательства в личную жизнь и автономию человека

Хотя сообщения Neuroelectrics кажутся довольно скромными по сравнению с заявлениями Илона Маска о том, что Neuralink "решит проблему болезней мозга", они выполняют важную работу, которая уже дает весьма впечатляющие результаты в испытаниях на людях. И, что особенно важно - технология не предусматривает хирургического вмешательства.

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Источники:    
https://www.neuroelectrics.com/blog/2020/05/15/fda-greenlights-neuroelectrics-to-treat-patients-with-major-depression-at-home/

#neuralink #neuroelectrics #неинвазивное лечение мозга
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