Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже

В новой исследовательской работе выдвигается предположение, что важнейшим ингредиентом для жизни во Вселенной является активность тектоники плит, которая создает движение, необходимое для возникновения жизни.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Тектоника плит всегда ассоциировалась с землетрясениями и мощными цунами с тех пор, как эта теория была впервые предложена в 1912 году метеорологом Альфредом Вегенером. За 3,2 миллиарда лет существования тектоники плит на нашей Земле, (которой 4,5 миллиарда лет), силы субдукции уничтожили целые континенты. Авторы нового исследования утверждают, что источник стольких разрушений является также источником жизни. За этими апокалиптическими событиями скрывается нечто очень важное для жизни, какой мы ее знаем: Исследователь Раджагопал Ананд утверждает, что особенности орбитального движения ранней Земли, возможно, сыграли важную роль в возникновении тектоники плит.

A 3D rendering of an alien world. Дмитрий Ларичев / iStock

реклама

 

Если мы хотим найти пригодные для жизни миры (считая их новыми Землями), нам, возможно, придется рассмотреть более широкую концепцию космического движения планет. Эта идея изложена в научной статье Ананда, которая пока не прошла рецензирование и была размещена на этой неделе в arXiv, центре "препринтов" исследований.

Тектоника плит может иметь решающее значение для формирования жизни на других планета

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Тектоника земных плит зависит от массы, контраста внутренней вязкости, наличия жидкой воды и тепла, исходящего от ядра планеты. Но начальная скорость вращения, в дополнение к периодичности вращения нашей планеты по мере ее движения вокруг Солнца, имеет решающее значение для начала тектонической активности плит, считает Ананд.

"На исходные условия орбитального движения Земли существенно повлияли процессы сегрегации ядра и формирования луны, что, вероятно, привело к возникновению и сохранению тектоники плит", - говорится в статье.

реклама

При наличии контраста вязкости между слоями планеты, интенсивного источника тепла и доступности жидкой воды, движение мантии вверх и вниз (называемое мантийной конвекцией) - все это в совокупности привело к движению плит коры каменистой планеты. Однако для продолжения этого движения каменистое тело должно определенным образом вращаться вокруг своей оси и вокруг своей звезды, создавая условия, пригодные для жизни.

Что касается Земли, то ее уникальные условия движения по орбите были существенно изменены через миллионы лет после образования Солнечной системы, когда после грандиозного столкновения с другой малой планетой появилась Луна.

Иллюстрация общепринятой теории тектоники плит. Новое исследование утверждает, что эта деятельность привела к развитию жизни на Земле. (Фото iStock)

Дополнительное условие в уравнении существования жизни во Вселенной

Считается, что это столкновение ускорило скорость вращения Земли по сравнению с ее изначальной скоростью. И это, в сочетании с процессом центробежного разделения Луны, который продолжается до сих пор (в частности, приливные силы постепенно замедляют вращение Земли), имеет "далеко идущие последствия для становления тектоники плит и возникновения жизни", - пишет Ананд.

Тектоника плит обеспечивает необходимые условия для зарождения жизни - одним из них является меняющаяся кора планеты - и развития гидросферы и атмосферы.Исследователи обнаружили, что для развития тектоники плит необходимы оптимальные условия осевой и орбитальной периодичности.По крайней мере, они могли быть таковыми на Земле.  И если это так, то это возможно решение этой проблемы позволит найти необходимые условия для возникновения жизни на планетах за пределами нашей Солнечной системы.

реклама

Тектонические плиты Земли.

На Европе, Марсе и Венере отсутствуют условия для жизни в том виде, в котором мы ее знаем

Европа находится в приливном взаимодействии со своей планетой - Юпитером. Эта связь исключает развитие тектоники плит, поскольку гравитационное напряжение на луне Юпитера неравномерно. Другими словами, может оказаться, что на Европе, несмотря на ее глубокие океаны, не хватает одной из важнейших детали для эволюции органической жизни. По крайней мере, той жизни, которую мы знаем.

Марс и Венера имеют все ингредиенты для образования долгоживущих радиоактивных изотопов, что создает дополнительный источник тепла и, следовательно, конвекцию мантии. Тем не менее, обе планеты тектонически "мертвы вместе со своей застывшей мантией", говорится в исследовании. Для наших ближайших планетарных соседей все могло бы сложиться иначе, если бы орбитальные скорости и скорости вращения были приблизительно равны коэффициенту периодичности вращения. Этот показатель почти соответствует времени, которое требуется планете для перемещения на один градус по орбите вокруг Солнца.

Расширяя границы межзвездной жизни

 Период обращения Земли вокруг Солнца в 365,3 суток, и период вращения вокруг своей оси в 23 часа 56 минут (звездные сутки) способствовали созданию оптимальных условий для тектоники плит. И если мы хотим найти другие планеты за пределами нашей Солнечной системы, похожие на Землю,  возможно, стоит поискать совпадения в параметрах их орбит.

реклама

Другие величины, такие как расстояние, от Земли до Солнца, а также расстояние от нашей планеты до огромных газовых гигантов, таких как Юпитер, тоже имеют решающее значение для возникновения жизни.

Если мы хотим узнать, наверняка одиноки ли мы во Вселенной, необходимо продолжать работу над уравнением, определяющим, как, где когда могла зародиться жизнь.

Аннотация исследования:

Существование тектоники плит на Земле напрямую зависит от контраста внутренней вязкости, массы планеты, наличия жидкой воды и внутреннего источника тепла. Однако начальные условия скорости вращения и периодичности обращения Земли вокруг Солнца также имеют большое значение для возникновения тектоники плит. На начальные орбитальные условия Земли существенно повлияли диаметральные процессы сегрегации ядра и формирования Луны, что, вероятно, привело к возникновению и сохранению плитной тектоники. Изменение орбитальных условий могло привести к тому, что Земля стала развиваться практически линейно, так что периодичность вращения планеты (TP) могла приблизиться к времени, необходимому для прохождения планетой одного градуса по орбите вокруг Солнца (T1degree), то есть TP ~ T1degree. Такое оптимальное условие для осевой и орбитальной периодичностей может быть необходимым для развития тектоники плит на Земле. Эта гипотеза имеет прямое отношение к возможности развития тектоники плит и жизни на внесолнечных планетах и потенциально пригодных для жизни солнечных планетарных телах, таких как Европа и Марс.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

марс венера инопланетный мир пригодные для жизни тектоника плит
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
13
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
15
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
109
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
2
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
41

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 109
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
14 февраля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
17 февраля 2022 41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
15 февраля 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
44
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
31
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
23
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
37
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
134
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
266
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
175
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
10
Предварительный список из 73 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение прошивки MIUI 13 в 2022 г
1
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
8
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
140
Встроенный в Windows инструмент стирания данных стирает их не до конца
1
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
8
GeForce RTX 4090 может быть анонсирована 21 марта и потребует блок питания до 1500 Вт – Hs
31
NASA: Хаббл только что запечатлел эпическое слияние трех галактик
1
Низкопрофильный кулер LGA1700 справляется с могучим процессором Core i9-12900K
26
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
20
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
168
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
154

Популярные статьи

Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
7
Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего $15.60 на большой зимней распродаже со скидками до 90%
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
16
Тест разъемных фиттингов BYKSKI CC-FWP-X-V2 - так ли хорош китайский товар, как его малюют
6
Обзор и тест смартфона ZTE Blade A71 стоимостью менее 10 000 рублей
1
Тектоника плит может быть источником жизни на Земле и, возможно, на других планетах тоже
+

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
00:49
Ты еблан, по твоему днр и лнр сами себя обстреливали столько лет?
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
Igor Mazepa
00:48
Это тебе по тв так сказали? А проверить инфу слабо? Попробуй, ты сильно удивишся.
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
ахахах
00:48
а он на Украине сидит
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
Дмитрий
00:47
у меня уже привязана сбер мастер карт к палке. я так и платил. но против сбера санкции же. я про это. возможно карту надо будет менять не проверял еще
Магазины в РФ подняли цены на электронику на 30% – DNS в первых рядах, а Ситилинк пока держится
Igor Mazepa
00:46
Потому что вы поддерживали его с самого начала и кричали ихтамнет. Только по твоему телевизору это не расскажут, а ещё ооой сколько ваших за последние дни пошли нам на удобрения, да только этого тоже ...
Зарубежный пул заблокировал майнеров Эфира из РФ, а Виталик Бутерин перешёл на критику властей
ахахах
00:45
да он чушок,он же написал
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
Nikolay Falkov
00:45
1
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
Nikolay Falkov
00:44
1/ Крошки с хохляндии - нам бонусом к зоне от Лиссабона до Владика со всем Средним востоком + Япония и Корея. 2/ Пиндосам Америка Северная, если потянут. 3/Китаю - весь Юго-Восток + тороговля 4/ Индии...
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
VRoman
00:43
Путлером он уже вошёл в историю.
Хакерская группировка Anonimous взяла на себя ответственность за атаки на сайт Кремля и канала RT
ахахах
00:43
пеки каравай пока дурик,Украину щас дозачистят и будешь встречать
Китай активизировал маневры вооруженных сил около Тайваня
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем