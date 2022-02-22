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"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе

Ганимед - одна из четырех Галилеевых лун, самая большая в Солнечной системе. Открытая Галилеем в 1610 году, она вращается вокруг Юпитера вместе с Ио, Европой и Калисто.
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Юпитер и Ганимед.elanm35/iStock

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 В конце декабря 2021 года главный эксперт космического аппарата Юнона Скотт Болтон опубликовал 50-секундный аудиоклип, записанный зондом NASA во время пролета Ганимеда. Несмотря на то, что звук скорее напоминал древнее коммутируемое интернет-соединение, некоторые СМИ прозвали Ганимед "поющей луной Юпитера".

Но есть и другие интересные факты об этой луне, которые делают Ганимед уникальным естественным спутником. Вот некоторые из них.

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Аудиозапись облета Юноной Ганимеда

Ганимед - самая большая луна в Солнечной системе

Ганимед - огромный естественный спутник, расположенный на расстоянии около 665 000 миль (более миллиона километров) от Юпитера - планеты, которую он облетает за семь дней и три часа.

Source: Pablo Carlos Budassi/Wikimedia Commons

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 Радиус Ганимеда составляет 1 635 миль (или 2 631 километр).  Таким образом, он считается самой большой луной в Солнечной системе. Ганимед больше, чем луна Земли, радиус которой составляет всего 1 079,6 миль (1 737,4 км). Он также больше Меркурия, самой маленькой планеты Солнечной системы, радиус которой составляет 1 516 миль (или 2 439,7 км), и Плутона, и лишь немного меньше Марса.  На самом деле, в списке объектов Солнечной системы, упорядоченных по размеру, Ганимед был бы на 9 месте. 

Source: Primefac/Wikimedia Commons

 Масса этой луны Юпитера также составляет 1,48×1020 тонн. Это примерно в два раза больше массы земной Луны.

Ганимед был открыт Галилео Галилеем.

Ганимед - одна из четырех лун Юпитера, открытых в 17 веке итальянским астрономом Галилео Галилеем. Поэтому он является одной из четырех галилеевых спутников (Ио, Европа и Калисто). Три из них были обнаружены в один и тот же день, 7 января 1610 года, когда ученый смотрел в свой 20-сильный телескоп. Четвертая была замечена несколькими днями позже.

Слева направо: Ио, Европа, Ганимед и Калисто. Источник: Wiki Images/Pixabay

Сначала Галилей решил, что это звезды. Наблюдая за ними в телескоп в течение нескольких дней, он понял, что они движутся вокруг Юпитера, так как они перемещались в направлении, отличном от фоновых звезд, и меняли свое положение относительно друг друга, оставаясь вблизи планеты. Вскоре он пришел к выводу, что это вовсе не звезды, а спутники Юпитера.  Он назвал их "Медицейскими звездами" или "Медицейскими спутниками" в честь своего покровителя, великого герцога Тосканы Козимо II Медичи.

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Чтобы отличить, их друг от друга, Галилей сначала использовал цифры: Юпитер I, Юпитер II, Юпитер III и Юпитер IV, в порядке их удаления от планеты. Ганимед был "Юпитером III".

Галилео Галилей в 1630 году. Источник: Peter Paul Rubens/Wikimedia Commons.

Немецкий астроном Симон Мариус утверждал, что обнаружил спутники 8 января 1610 года, но поскольку его наблюдения были опубликованы лишь несколько лет спустя, ему не засчитали это открытие. Несколько лет спустя в своей книге "Mundus Iovialis" (1614) он предложил дать спутникам названия Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, основанные на греческой мифологии. В своих трудах он признает, что эта идея пришла от Иоганна Кеплера.

Интересно, что триста лет спустя голландское "жюри" экспертов пришло к выводу, что Мариус на самом деле независимо открыл луны Юпитера всего через день после того, как Галилей записал свои наблюдения.

Однако эти названия не пользовались популярностью вплоть до 20 века, когда рабочая группа Международного астрономического союза (МАС) по номенклатуре внешней Солнечной системы разработала официальный порядок наименования, в соответствии с которым все луны Юпитера назывались в честь возлюбленных, фаворитов и потомков бога Юпитера (Зевса).

На Ганимеде много воды

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Ганимед состоит в основном из силикатных пород и водяного льда. Каменистый материал расположен поверх металлического железного ядра и образует своеобразные скопления под ледяным панцирем. Считается, что под ледяной оболочкой находится жидкая вода. Она смешана с солью - сульфатом магния.

Source: Kelvinsong/Wikimedia Commons

 

Доказательства существования этого подземного соленого океана были впервые обнаружены миссией NASA "Галилео", а затем подкреплены данными космического телескопа "Хаббл". Ученые считают, что глубина океана под поверхностью луны Юпитера составляет около 60 миль (100 километров), что примерно в десять раз превышает глубину земных океанов, и содержит больше воды, чем все земные резервуары вместе взятые.

Дополнительные доказательства наличия воды на Ганимеде были получены в 2021 году. Именно в тот период данные космического телескопа NASA "Хаббл" подтвердили наличие водяного пара при изучении магнитного поля луны. Исследователи обнаружили различия в магнитном поле, которые, как они первоначально полагали, были вызваны присутствием молекулярного кислорода в атмосфере луны. Дальнейшее исследование показало, что эти изменения были вызваны сублимацией льда, обусловленной тепловой эмиссией водяного пара в результате потепления ледяных регионов.

Сублимация - это химический процесс, при котором твердый материал переходит из жидкой фазы в газообразную. Считается, что в данном случае этот процесс вызван изменением температуры вблизи экватора Ганимеда.

Хаббл обнаружил доказательства наличия водяного пара на луне Юпитера - Ганимеде

Температура на Ганимеде колеблется от -297ºF до -171ºF (от -182ºC до -112ºC). Он всегда холодный, потому что находится далеко от Солнца и не имеет достаточно плотной атмосферы, чтобы сохранить тепло того небольшого количества солнечного света, которое получает. Однако, как показывают данные, в некоторых регионах и в определенные часы светового дня на Ганимеде бывает гораздо теплее.

Ганимед - единственная луна в Солнечной системе, имеющая магнитосферу.

Магнитосферы были обнаружены только на нескольких планетах, включая Землю, Меркурий, Сатурн, Меркурий и Юпитер. Так было до 1996 года, пока космический аппарат NASA Galileo не зафиксировал свистящие и жужжащие звуки, которые показали существование самостоятельной магнитосферы Ганимеда. Это позволяет предположить, что внутри Ганимеда имеется активное внутреннее "динамо", скорее всего это жидкое ядро, богатое железом и никелем, которое находится на глубине от 250 до 800 миль (от 400 до 1300 километров). Конвекция в жидком железе, обладающем высокой электропроводностью, создает магнитное поле.

Иллюстрация авроральных поясов Ганимеда, сделанная космическим телескопом НАСА "Хаббл". Источник: NASA/ESA

Как и магнитное поле Земли, магнитосфера Ганимеда состоит из заряженных частиц, которые служат защитой от космического излучения, в том числе исходящего от Юпитера. И точно так же, как это происходит на Земле, магнитное поле Ганимеда создает светящиеся авроры на северном и южном полюсах.

Наэлектризованные газы, образующие авроральные пояса, впервые были замечены на ультрафиолетовых снимках Ганимеда, сделанных спектрометром плазменных волн " Галилео", а затем спектрографом изображений космического телескопа "Хаббл".

Может ли быть жизнь на Ганимеде?

По данным NASA, компьютерная модель внутренних структур Ганимеда показала, что благодаря взаимодействию соленой воды с каменистыми материалами примитивная жизнь на нем гипотетически возможна.  Однако она могла бы существовать только под толстым слоем льда, куда не проникает солнечный свет. Это означает, что любые организмы должны уметь выживать, не зависимо от энергии Солнца, а значит иметь другой источник энергии, подобно глубоководным обитателям Земли. Им также пришлось бы столкнуться с давлением, в разы превосходящим давление в знаменитой Марианской впадине Земли, глубина которой составляет 11 034 метра.

Для изучения вопроса о возможности существования жизни на Ганимеде Европейское космическое агентство (ЕКА) отправит зонд Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) для сбора данных с Ганимеда, а также с двух других лун Юпитера - Европы и Каллисто. Запуск зонда намечен на август-сентябрь 2022 года, а на орбиту в районе Ганимеда он будет выведен примерно в 2032 году.

Для изучения вопроса о возможной обитаемости лун Юпитера Европейское космическое агентство (ЕКА) отправит  зонд Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) для сбора данных с Ганимеда, Европы и Каллисто. Запуск зонда намечен на август-сентябрь 2022 года, а на орбиту в районе Ганимеда он будет выведен примерно в 2032 году.

Для изучения вопроса о возможной обитаемости Ганимеда Европейское космическое агентство (ЕКА) отправит  к нему зонд Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). Запуск аппарата намечен на август-сентябрь 2022 года, а на орбиту в районе Ганимеда он будет выведен примерно в 2032 году.

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