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NASA: Команда "Джеймса Уэбба" завершила первый этап выравнивания зеркал телескопа
Телескоп "Джеймс Вебб" уже сделал первые снимки звезд и первое селфи, и теперь пришло время закончить калибровку мощных инструментов, которые будут управлять работой телескопа стоимостью $10 млрд.
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James Webb уже сделал первые снимки звезд и первое селфи, а теперь пришло время завершить калибровку мощных инструментов, которые обеспечат работу телескопа стоимостью 10 миллиардов долларов, сообщается в блоге Национального космического агентства. NASA подтвердило, что первый этап выравнивания зеркал завершен, а это значит, что сделан еще один важный шаг к полному развёртыванию телескопа. Один шаг сделан, осталось два.

Художественная иллюстрация космического телескопа Джеймса Уэбба. Wikimedia Commons

Первый этап выравнивания зеркал завершен

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На прошлой неделе, 14 февраля, NASA опубликовало снимки selfie, сделанные космическим телескопом "Джеймс Уэбб", на которых он демонстрирует свои частично выровненные золотые зеркала с точки обзора бортовой камеры. За три дня до этого телескоп сделал первые снимки космоса, показав композицию одной звезды с 18 различных ракурсов.

Теперь управление полетами завершило очередной цикл работ по выравниванию зеркал обсерватории, в результате чего все они будут идеально сфокусированы на одной звезде. После того, как это произойдет, "Джеймс Уэбб" будет полностью готов к работе, а значит, сможет приступить к съемкам, которые дадут новое представление о ранней Вселенной, потенциально пригодных для жизни экзопланетах и, возможно, даже инопланетной жизни.

Как поясняет NASA в своем сообщении, специалисты выполнили первую фазу юстировки, которая называется " Сегментная идентификация изображения". Для этого телескоп получил изображения с каждого из 18 сегментов главного зеркала. "Джеймс Уэбб" успешно справился с этой задачей, получив восемнадцать изображений одиночной звезды и собрав их в запланированную гексагональную формацию.

Массив из 18 снимков, сделанных "Джеймсом Уэббом". Источник: NASA/STScI/J. DePasquale

Первые научные снимки "Джеймса Уэбба" стоят того, чтобы подождать

Завершив первую фазу операции, специалисты приступили ко второму этапу - "Выравниванию сегментов". На этой стадии управление полетами исправит серьезные погрешности позиционирования сегментов зеркала и скорректирует юстировку вспомогательного зеркала. Это позволит более точно сфокусировать каждое из 18 отдельных изображений одной и той же звезды в процессе дальнейших наблюдений. "Мы направим точки сегментов в этот массив так, чтобы их относительное расположение было таким же, как у физических зеркал", - отметил в сообщении NASA Мэтью Лалло, системный аналитик и глава отдела телескопов в Space Telescope Science Institute. " Мы сможем наблюдать, как главное зеркало будет постепенно приобретать свою идеальную форму!".

На третьем этапе, который называется "глобальное выравнивание", 18 звездных изображений будут наложены друг на друга, то есть золотые зеркала будут корректно нацелены на одну точку. После завершения этого этапа огромная исследовательская энергия "Джеймса Уэбба" будет полностью разблокирована, открывая окно с небывалыми деталями в самые ранние эпохи нашей Вселенной. В NASA пояснили, что первые впечатляющие снимки - сделанные в исследовательских целях, а не для калибровки - скорее всего, появятся где-то в конце июня или начале июля.

Источники:

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https://blogs.nasa.gov/webb/2022/02/18/webb-team-brings-18-dots-of-starlight-into-hexagonal-formation/
 

#космос #nasa #james webb #телескоп джеймса вебба
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