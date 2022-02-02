HD 84406 станет первой звездой, изображение которой будет получено космическим телескопом Джеймса Вебба для тестирования и корректировки фокуса его 18 зеркал.

Космический телескоп NASA James Webb Space Telescope очень близок к тому, чтобы сделать первые в истории снимки космического пространства. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа позволит получить первые изображения, как только аппарат полностью остынет до рабочей температуры минус 244 градуса по Фаренгейту (минус 153 градуса по Цельсию), сообщает портал Space.com.

Впечатление художника о космическом аппарате "Джеймс Уэбб". NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierre

Исследование ранней Вселенной

реклама

После охлаждения самый известный в мире телескоп Уэбба сделает свои первые снимки. В частности, он направит свои камеры на звезду HD 84406, расположенную на расстоянии 241 светового года от нашей планеты. Данные изображения не будут предназначены для исследовательских целей. Вместо этого, они помогут команде управления проектом выровнять 18 золотых сегментов главного зеркала телескопа диаметром 21 фут (6,5 метра).

NIRCam будет постоянно контролировать положение телескопа относительно солнца HD 84406, пока команда проекта будет юстировать зеркало, чтобы в идеале создать абсолютно гладкую поверхность. Этот процесс будет очень непростым и продлится до апреля. Однако, как только он завершится, космический телескоп "James Webb" будет полностью готов к работе и позволит нам по-новому взглянуть на раннюю Вселенную, потенциально пригодные для жизни экзопланеты и, возможно, даже инопланетную жизнь.

Эта анимация космического телескопа Джеймса Уэбба показывает, как свет отражается от его зеркал на научные приборы. ( Image credit: NASA)

Когда мы сможем увидеть снимки космического телескопа Джеймса Уэбба?

Ожидается, что первые снимки, сделанные Уэббом в научных целях, будут представлены общественности в конце июня - начале июля. Работа аппарата NIRCam имеет решающее значение для успеха миссии телескопа стоимостью в 10 миллиардов долларов. Если он выйдет из строя, миссия будет провалена, и именно по этой причине NIRCam имеет стопроцентное резервирование.

Все инструменты "Уэбба" будут работать при невероятно низких температурах, чтобы исследовать самые древние звезды Вселенной, сформировавшиеся впервые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Поскольку они находятся настолько далеко, свет, излучаемый этими звездами, виден только в инфракрасном диапазоне длин волн. Инфракрасный свет - это, по сути, тепло, поэтому телескоп должен быть очень холодным, чтобы максимально снизить уровень искажений.





Космический телескоп Джеймса Вебба прибыл в пункт своего постоянного назначения -во вторую точку Лагранжа (L2) - 24 января. L2 находится на расстоянии 930 000 миль (1,5 миллиона километров) от нашей планеты, и ее положение относительно Солнца и Земли обеспечивает Уэббу стабильную орбитальную траекторию, с которой он сможет оптимально выполнять свои операции. Запуск телескопа, после долгих задержек, состоялся 25 декабря прошлого года.

Недавно астрофизики вдохновившись от просмотра фильма "Не смотрите наверх" провели небольшое исследование в котором попытались ответить на вопрос удастся ли нам спасти нашу планету от метеорита диаметром 10 километров.

анонсы и реклама RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://www.space.com/james-webb-space-telescope-turns-on-cameras