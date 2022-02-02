Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
NASA: Космический телескоп James Webb очень скоро сделает снимки своей первой космической цели
HD 84406 станет первой звездой, изображение которой будет получено космическим телескопом Джеймса Вебба для тестирования и корректировки фокуса его 18 зеркал.
анонсы и реклама
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно
-89000р на RTX 3080 Gigabyte - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
Необычная RTX 3080 за копейки, по цене 3070

Космический телескоп NASA James Webb Space Telescope очень близок к тому, чтобы сделать первые в истории снимки космического пространства. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) телескопа позволит получить первые изображения, как только аппарат полностью остынет до рабочей температуры минус 244 градуса по Фаренгейту (минус 153 градуса по Цельсию), сообщает портал Space.com.

Впечатление художника о космическом аппарате "Джеймс Уэбб". NASA GSFC/CIL/Adriana Manrique Gutierre

Исследование ранней Вселенной

реклама

После охлаждения самый известный в мире телескоп Уэбба сделает свои первые снимки. В частности, он направит свои камеры на звезду HD 84406, расположенную на расстоянии 241 светового года от нашей планеты. Данные изображения не будут предназначены для исследовательских целей. Вместо этого, они помогут команде управления проектом выровнять 18 золотых сегментов главного зеркала телескопа диаметром 21 фут (6,5 метра).

NIRCam будет постоянно контролировать положение телескопа относительно солнца HD 84406, пока команда проекта будет юстировать зеркало, чтобы в идеале создать абсолютно гладкую поверхность. Этот процесс будет очень непростым и продлится до апреля. Однако, как только он завершится, космический телескоп "James Webb" будет полностью готов к работе и позволит нам по-новому взглянуть на раннюю Вселенную, потенциально пригодные для жизни экзопланеты и, возможно, даже инопланетную жизнь.

Эта анимация космического телескопа Джеймса Уэбба показывает, как свет отражается от его зеркал на научные приборы. ( Image credit: NASA)

Когда мы сможем увидеть снимки космического телескопа Джеймса Уэбба?

Ожидается, что первые снимки, сделанные Уэббом в научных целях, будут представлены общественности в конце июня - начале июля. Работа аппарата NIRCam имеет решающее значение для успеха миссии телескопа стоимостью в 10 миллиардов долларов. Если он выйдет из строя, миссия будет провалена, и именно по этой причине NIRCam имеет стопроцентное резервирование.

Все инструменты "Уэбба" будут работать при невероятно низких температурах, чтобы исследовать самые древние звезды Вселенной, сформировавшиеся впервые сотни миллионов лет после Большого взрыва. Поскольку они находятся настолько далеко, свет, излучаемый этими звездами, виден только в инфракрасном диапазоне длин волн. Инфракрасный свет - это, по сути, тепло, поэтому телескоп должен быть очень холодным, чтобы максимально снизить уровень искажений.


Космический телескоп Джеймса Вебба прибыл в пункт своего постоянного назначения -во вторую точку Лагранжа (L2) - 24 января. L2 находится на расстоянии 930 000 миль (1,5 миллиона километров) от нашей планеты, и ее положение относительно Солнца и Земли обеспечивает Уэббу стабильную орбитальную траекторию, с которой он сможет оптимально выполнять свои операции. Запуск телескопа, после долгих задержек, состоялся 25 декабря прошлого года.

Недавно астрофизики вдохновившись от просмотра фильма "Не смотрите наверх"  провели небольшое исследование в котором попытались ответить на вопрос удастся ли нам спасти нашу планету от метеорита диаметром 10 километров.

анонсы и реклама
RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
-40% в Киберпонедельник в Ситилинке
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:    
 https://www.space.com/james-webb-space-telescope-turns-on-cameras

#технологии #космос #наука #телескоп джеймса уэбба
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новый грузовой беспилотник компании Natilus сможет перевозить на 60% грузов больше за половину стоимости
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

GeForce RTX 3050 вернулись в магазины РФ, а геймеры скупают бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
216
Разработчики Эфира назвали сроки перехода на PoS и советуют майнерам не покупать видеокарты
103
Мошенники предлагают купить GeForce RTX 3050 за 30 000 р, сделав клон популярного российского ритейлера
32
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
72
Снова соло-майнер находит блок и зарабатывает 6,25 BTC
4
Российские геймеры раскупают GeForce RTX 3050, а скидки на видеокарты NVIDIA достигли 90 000 рублей
66
Криптовалютное законодательство в РФ появится в 2022 году, а Binance готова к диалогу с властями
37
Доступная модель Radeon RX 6400 для компактных систем появится в ассортименте ASRock
3
Разработчики Ethereum советуют майнерам прекратить покупку видеокарт - окупить вложения уже не выйдет
24
Видео: Techland и «Бука» показали, как создавалась русская локализация Dying Light 2
18
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
34
NVIDIA может отказаться от понятия «рекомендованная цена» на фоне завышенных цен на GeForce RTX 3050
43
Везучий майнер собрал ферму для добычи Биткоина и заработал 18 миллионов рублей
6
ASUS может внедрить поддержку процессоров Ryzen 5000 для материнских плат на базе чипсета X370
20
Выход RX 6500 XT и RTX 3050 привел к удешевлению GTX 1660 Ti/Super
13
Windows нужно 8 часов непрерывного доступа в интернет для установки обновлений
10
Nvidia выпустила внеочередные обновления безопасности драйверов для Kepler GTX 700 и 600
11
Можно ли 7 лет не покупать новую видеокарту – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 980 Ti в тесте SH
24
Астрономы из университета Барселоны подтвердили существование второго троянского астероида Земли
2
В метавселенной в 2021 году продано недвижимости на 500+ миллионов долларов
7

Популярные статьи

Пользователи Windows 10 массово переходят на Windows 11 — разбираемся в причинах
122
Стоит ли покупать RTX 3050 даже по рекомендованной цене - моё мнение
164
На что способен набор отверток WMC из Светофора за 10$
17
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
166
О майнинге и цене видеокарт - размышляю, когда же цены упадут
49
Обзор SSD 128Gb за 1000 рублей - Movespeed 128 GB модель YSSDJQB-128GSQ
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WiFi DDR4
19
Обслуживание видеокарты ROG Strix GeForce® GTX 1060 OC edition 6GB
8
Windows 11 и MS Office Pro Plus доступны с большими скидками на распродаже к китайскому Новому году
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500 и Core i5-10400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
1

Сейчас обсуждают

Саша Елесин
23:50
сейчас пытаются свергнут экономическую систему и перейти на новую, ковид не дал тех результатов, на которые рассчитывали, поэтому пытаются развязать войну, которая по докам списывает долги, причем дол...
Российские майнеры распродают фермы и оборудование для добычи Эфира и Биткоинов
Alex
23:49
Как то не подходит картинка тем кто успел намайнить на несколько десятков тысяч евро. Больше похоже на тех кто и не начал 🤣🤣🤣
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Пузо
23:49
Эффективная частота памяти удваивается, тайминги так же удваиваются, в итоге реальные задержки болтаются на одном и том же уровне из поколения в поколение в районе 40-80 нс в зависимости от степени уд...
DDR5-8904: новый рекорд разгона памяти соответствует двухканальному режиму
Alex
23:48
Ого, сколько гамеров...
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Yurchik
23:47
Виталик Бутерин думает иначе, но его слово ужа давно не является решающим. (С) мне кажется это один и тот же лузер статьи страчит на этом ресурсе
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Alex
23:47
Можно коммент про цены на видеокарты? Через месяцок?
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Alex
23:45
А что если он распределится по всем, да ещё и часть видух продадут? А рост популярности и цену крипты тоже для комментария можно не брать? :)))
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
sevik68
23:45
майнер это диагноз, в него входит и неверие в POS :)
Майнер собрал ферму из 33 видеокарт за 3 000 000 р и рассказал о резком падении доходности Эфира
Chipekwe
23:43
только вот H410/H510 (а может и другие платы на 1200) крайне плохо совместимы со старыми видеокартами
Мой AMD Ryzen 5 1600 деградировал после легкого разгона — подробный отчет
Alex
23:42
Часть видях майнеры всё-равно продадут. Соответственно упадёт цена и сложность. Значит окупаемость вырастет. Что вы тупые такие? :)
Доходность майнинга Эфира снижается, а разработчики заявляют об остановке добычи в 1 квартале 2022 г
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем