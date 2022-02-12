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Телескоп NASA James Webb стоимостью $10 млрд только что сделал свою первую фотографию
Космический телескоп "James Webb" сделал свой первый снимок, на котором изображена изолированная звезда, отраженная каждым из 18 сегментов основного зеркала телескопа
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Космический телескоп "Джеймс Вебб" сделал свою первую фотографию - и это великолепно.

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Изображение, опубликованное сегодня NASA, представляет собой композитный снимок, который показывает свет одной звезды, отраженный от каждого позолоченного сегмента главного зеркала телескопа. В течение следующего месяца инженеры проведут ряд незначительных изменений, чтобы привести в соответствие все 18 шестиугольных сегментов.

Яркая звезда, отраженная каждым сегментом главного зеркала телескопа. Credit: NASA

 

Майкл МакЭлвейн, научный сотрудник проекта Webb в Центре космических полетов имени Годдарда NASA, говорит, что это изображение представляет собой важную веху для проекта, который осуществлялся на протяжении десятилетий. "Запуск "Уэбба" в космос, конечно, был волнующим событием, но для ученых и инженеров-оптиков это кульминационный момент, - говорит он.

Эта мозаика изображений была создана путем наведения телескопа на яркую изолированную звезду в созвездии Большая Медведица, известную как HD 84406. Эта звезда была выбрана потому, что она легко различима и не загромождена другими звездами схожей яркости, что помогает уменьшить фоновое смешение. Каждая точка в мозаике обозначена соответствующим сегментом первичного зеркала, которое ее запечатлело. Эти первые результаты полностью совпадают с ожиданиями и моделированием. Credit: NASA  

Снимок поможет инженерам откалибровать сегменты зеркал

Объект фотографии, HD 84406, - это яркая звезда в созвездии Ursa Major. На ночном небе она видна чуть правее Большой Медведицы. Инженеры выбрали эту звезду, потому что поблизости отсутствуют другие источники света, которые могли бы исказить изображение.

По данным NASA, Уэбб начал делать снимки 2 февраля. По словам Маршалла Перрина, заместителя научного руководителя проекта "Уэбб" и астронома Space Telescope Science Institute, на протяжении 25 часов телескоп наводился на 156 точек в пространстве  с площадью, примерно равной размеру полной Луны.  

10 детекторов камеры ближнего инфракрасного диапазона сделали в общей сложности 1560 снимков, которые были сшиты в единое изображение из примерно 2 миллиардов пикселей.

Для получения такого огромного объема данных потребовалось, чтобы с самого первого дня все системы научных операций и обработки информации "Уэбба" на Земле работали бесперебойно и слаженно с космической обсерваторией", - говорит он.

По словам Ли Файнберга, руководителя оптического телескопа Уэбба, каждый сегмент первичного зеркала в настоящее время работает как отдельный телескоп.

"Мы определили все 18 точек, и следующим шагом будет формирование их массива", чтобы определить, как каждое из зеркал должно быть откорректировано, чтобы они находились на одной линии, говорит Файнберг. В конце концов, все зеркала будут откорректированы и настроены таким образом, чтобы работать вместе как единое зеркало. Если все будет идти по плану, то к лету телескоп начнет получать изображения высочайшего исследовательского качества. "Этот удивительный телескоп не только расправил крылья, но и открыл глаза", - говорит Файнберг.

Ли Файнберг, руководитель элемента оптического телескопа Webb в Центре космических полетов имени Годдарда NASA, объясняет первые этапы процесса выравнивания зеркал. Credit: NASA

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Источники: https://blogs.nasa.gov/webb/2022/02/11/photons-received-webb-sees-its-first-star-18-times/  

#космос #nasa #james webb
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