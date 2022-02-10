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Было бы просто замечательно посетить другую планету и встретить там дружелюбных маленьких зеленых инопланетян. Это было бы действительно так, но это всего лишь интерпретация популярной культуры. Увы, когда мы, наконец, обнаружим первые внеземные формы жизни - если такое событие вообще когда-нибудь произойдет - по всей вероятности, это будут микробы. Но не просто какие-то скучные микробы, похожие на амеб. По мнению ученых из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, инопланетные микробы или их окаменелости могут быть похожи на фетучини или капеллини.

Похожие на фетучини нити в Йеллоустонском национальном парке. Credit: Tom Murphy. реклама

Именно так выглядят некоторые микробы, живущие в горячих источниках, на Земле, и если Вы когда-нибудь посещали Йеллоустонский национальный парк, то, возможно, видели их следы. Крупнейший в стране национальный парк усеян горячими геотермальными водами, вытекающими из-под земли, которые богаты минералами. Эти минералы выпадают в осадок, образуя волокнистые структуры карбоната кальция, называемые травертином.

Когда Брюс Фоук, геобиолог из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, посетил горячие источники Мамонта в парке, он обнаружил, что травертин похож на макароны. Обратив внимание на верховья минерального источника, где вода особенно горячая (65-72 градуса по Цельсию) и более кислая, команда Фоука взяла образцы нитевидных микробов. Эти макаронные нити обязаны своей формой стремительному движению горячей воды источника, которое заставляет организмы цепляться друг за друга, чтобы выжить, в то время как в более спокойной воде микробы оседают в виде слизистых матов. Каждая нить состоит из триллионов микробов, которые процветают там, где 99,99% всех других форм жизни погибли бы.

Взяв образец в лабораторию, исследователи обнаружили, что маты образованы Sulfurihydrogenibium yellowstonense, или сокращенно "сульфури" (Sulfuri). В соответствии со своим названием, эти бактерии расщепляют соединения серы, производя при этом сероводород и энергию для собственного выживания. Белки на поверхности этих микробов реагируют с водами, богатыми минералами, стимулируя рост кристаллов карбоната кальция и ускоряя образование травертина в миллиард раз быстрее, чем в других средах. (Там, где есть пастообразный травертин, вы найдете сульфури, и наоборот).

Феттучиновые камни у Мамонтовых горячих источников в Йеллоустонском национальном парке. Credit: Bruce Fouke.

"Они образуют плотно намотанные веревочки, которые развеваются, как флаг, закрепленный на одном конце. Эти веревочки Sulfuri удивительно похожи на макароны феттуччине, а чуть ниже по течению они больше напоминают макароны капеллини", - говорит Фоук.

Sulfuri представляет собой один из старейших типов жизни на Земле, сформировавшийся более 2,5 миллиардов лет назад, когда Земля была "адским местом" и в ее атмосфере почти не было кислорода. И хотя любые инопланетные микробы, живущие в горячих источниках, несомненно, будут принадлежать к другому виду, они, вероятно, будут выглядеть и вести себя очень похоже на земных Sulfuri, учитывая ограниченное количество способов существования углеродной жизни в таких экстремальных условиях.

"Это должна быть легкая форма окаменелой жизни, которую марсоход сможет обнаружить на других планетах", - добавил Фоук.

"Если мы увидим отложения такого рода массивных нитевидных пород на других планетах, мы будем знать, что это отпечаток жизни. Он большой и уникальный. Никакие другие породы не выглядят подобным образом. Это было бы окончательным доказательством присутствия инопланетных микробов", - добавил ученый.

Нитевидные микробы, Йеллоустонский национальный парк

Пока что нам еще не удалось найти нитевидный травертин на Марсе, но ныне не функционирующий марсоход NASA Spirit обнаружил странные кремнеземные образования в форме цветной капусты в кратере Густава - регионе, где, как считается, когда-то находились древние марсианские горячие источники. Эти породы напоминают образования, сформированные микробами на Земле, как например, в Йеллоустонском национальном парке, где кремнезем содержит окаменелые останки микроорганизмов. К сожалению, Spirit вышел из строя до того, как у него появилась возможность провести дальнейшие исследования. В другом месте, в кратере Гейла, марсоход Curiosity обнаружил осадочные породы, которые, похоже, имеют признаки возможных микробных матов. Однако у Curiosity нет необходимого оборудования для проведения надлежащего анализа.

Возможно, новому марсоходу Perseverance, который прибудет на Марс в 2021 году в кратер Джезеро, повезет больше. Будем надеяться, что марсианский шеф-повар угостит его хорошим блюдом из пасты феттуччине.

Результаты исследования были опубликованы в журнале "Астробиология".

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Источники:

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2018.1965