Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Учёные сконструировали бактерии, которые удобряют растения и снижают загрязнение окружающей среды
Сконструированные штаммы Azotobacter vinelandii уже прошли испытания на культурах риса
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
MSI Gaming RTX 3070 дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
3060 Gigabyte Gaming подешевела на 10%
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Аммиак обычно используется в коммерческих удобрениях для сельскохозяйственных культур, которые могут загрязнять близлежащие водоемы. Согласно новым исследованиям, на смену таким удобрениям могут прийти бактерии, созданные с помощью инженерных технологий.

реклама

Сконструированные штаммы Azotobacter vinelandii уже прошли испытания на культурах риса. Университет штата Вашингтон

 

В рамках эксперимента, проведенного под руководством доцента Флоренс Мус, ученые из Университета штата Вашингтон вывели генетически модифицированные штаммы бактерии Azotobacter vinelandii, обитающей в почве. И хотя уже давно известно, что эта бактерия перерабатывает окружающий азот в аммиак, новые штаммы способны это делать непрерывно и в гораздо больших количествах, независимо от условий окружающей среды.

Добавив модифицированных A. vinelandii в почву, в которой росли саженцы риса, ученые заметили, что растения прекрасно усваивали аммиак, вырабатываемый бактериями.

Биологическая фиксация азота - это преобразование атмосферного N2 в NH3, форму, которая может быть использована растениями. Университет штата Вашингтон

 

В настоящее время исследователи работают над созданием различных типов бактерии A. vinelandii, которые производят аммиак с разной интенсивностью. Впоследствии эти штаммы можно будет использовать на определенных видах сельскохозяйственных культур в зависимости от потребностей растений в аммиаке.

Это обеспечит 100 процентное поглощение аммиака растениями и предотвратит его утечку из почвы в близлежащие водоемы. Кроме того, фермеры смогут избежать лишних затрат на покупку аммиачных удобрений, в которых теперь нет необходимости.

"Успешная практика применения подобных биологических удобрений в сельском хозяйстве позволит снизить загрязнение окружающей среды, обеспечить устойчивое управление азотным циклом почвы, сократить производственные расходы и увеличить прибыль фермеров, а также способствовать устойчивому производству продуктов питания за счет повышения плодородия почвы", - говорит Мус.

Статья об исследовании была недавно опубликована в журнале Applied and Environmental Microbiology.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Необычная RTX 3080 по цене 3070
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

 Источники: Американское общество микробиологии    
https://journals.asm.org/doi/abs/10.1128/AEM.01876-21
https://ibc.wsu.edu/florence-mus/
https://asm.org/Press-Releases/2022/Feb-2022/Engineered-Bacterial-Strains-Could-Fertilize-Crops

#наука и изобретения #наука #бактерии #модифицированные бактерии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Польская компания Cervi Robotics разработала беспилотник HUUVER. Он может летать по воздуху и ездить по земле
Экспериментальный метод лечения рака позволил двум пациентам оставаться здоровыми на протяжении 10 лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Биткоин и Эфир обвалились, а эксперты JPMorgan ожидают ощутимого падения криптовалют в марте 2022 г
59
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
69
30 смартфонов Xiaomi останутся без операционной системы Android 13
12
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
92
Astrophysical Journal: 10 млрд лет назад Млечный Путь испытал крупное слияние с галактикой Gaia-Sausage-Enceladus
+
Google представляет новый шрифт Roboto Serif
3
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
41
Калифорнийский проект Nexus с бюджетом $20 млн накроет водные каналы солнечными панелями
14
Майнеры ощутимо улучшили эффективность заблокированных видеокарт NVIDIA LHR в добыче Эфира
21
ВМС США спустили на воду новейшую беспилотную подводную лодку Snakehead
8
AnTuTu назвал десятку самых мощных смартфонов среднего класса на международном рынке
+
В Атлантике загорелось судно, перевозившее тысячи автомобилей Porsche, Audi, Lamborghini и Bentley
38
Индия до сих пор ждёт заявок от желающих организовать на территории страны производство чипов
10
Sony разыграет 126 игровых приставок PlayStation 5 в новом конкурсе – 4 скрытых кода уже найдены
+
Авторы God of War не собираются добавлять полноэкранный режим в PC-версию игры
14
Xiaomi назвала 23 смартфона, которые получат глобальную MIUI 13 на Android 12 в 1 квартале 2022 г
3
Nokia G11 Special NFC Edition дебютировал в России по цене от 10 990 рублей
3
Из мира видеоигр: S.T.A.L.K.E.R. 2 без переносов, а в багах Battlefield 2042 виновата Halo Infinite
8
nubia Red Magic 7 Pro стал первым в мире смартфоном со 135-Вт зарядкой – цена стартует с $760
+
Против Monero готовится атака 51%, что может привести к резкому падению курса криптовалюты
18

Популярные статьи

Crysis Remastered: краткий анализ графики и производительности системы i7-8700T + GTX 1070
30
Ретроклокинг: LGA 775 – начало
22
Красные роверы: краткий путеводитель по всем марсоходам NASA и не только
13
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
4
SSD KingSpec M2 SATA 256 GB - бюджетный универсал
11
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
+

Сейчас обсуждают

Человек Обыкновенный
16:59
Странно, мой 8про получит, а 9про нет. Он же свежее
Производительность процессора Steam Deck в Geekbench оказалась близка к Ryzen 5 3400G
ЗаложникПути
16:54
Это не зоофилия а спаривание ослов. Смотрели когда-нибудь передачу "В мире животных" ?
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
Михаил Баулин
16:54
Спасибо за ссылку. Единственный пункт: 1. использование с целью извлечения прибыли или конструктивными изменениями. Но кто и как это(извлечение прибыли) докажет? И, также, в приведённом мной примере,...
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
Геннадий Камиронов
16:52
20-25К её цена).
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
Валерий Муравицкий
16:50
Помню года 2+ назад друг покупал1660 ti за 20000 рублей
Среднебюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ – серия GeForce GTX 1660 со скидками до 32%
mindforms
16:47
Вроде бы " По своей производительности он находится на уровне Intel Core i3 пятого поколения"
Lenovo использует китайский процессор Zhaoxin для ультрабука Kaitian N7
mindforms
16:45
Кто вот минусы ставит? Это же правда - дешевый рубль напрямую позволяет экспортёрам экономить на фонде оплаты труда.
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
mindforms
16:44
а я там не живу, мне не интересно
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
ЗаложникПути
16:43
сейчас такие же хитропопые провокаторы из ЛДНР делают инсценировки вторжения Украины, подрывают свои же автомобили, пытаются сделать всё чтобы началась война
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
ЗаложникПути
16:42
warmuza -- провокатор хренов
Центробанк неожиданно опубликовал законопроект о полном запрете криптовалюты на территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем