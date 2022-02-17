JP Morgan Chase стал первым в мире банком, открывшим свое представительство в метавселенной. Его новый офис расположен в торговом центре Metajuku Mall в Decentraland, популярной платформе для покупки недвижимости в цифровой сфере, сообщает издание Fortune.
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Даже пока такие технологические гиганты, как Meta и Microsoft, придумывают способы создания своих версий метавселенной, недвижимость на других платформах метавселенной продается как горячие пирожки. 2021 год стал лучшим годом с точки зрения оценки продаж для metaverse на данный момент, и ожидается, что в 2022 году эти показатели удвоятся. Интересно, что все это происходит на таких платформах, как Decentraland и Sandbox, и JP Morgan очень хочет принять в этом участие.
Потенциальный рынок в триллион долларов в год
Около шести месяцев назад JP Morgan изменил свою позицию в отношении криптовалют и предоставил своим клиентам возможность инвестировать в криптопродукты. Мировоззрение компании определенно расширилось, поскольку теперь она инвестирует в метавселенную, намного опережая своих коллег.
Ее подразделение по исследованию блокчейна Onyx недавно выпустило отчет о метавселенной, назвав ее рынком, который потенциально может приносить триллион долларов дохода каждый год. Это неудивительно, учитывая, что такие бренды, как Adidas, Nike, Disney, Walmart и многие другие, планируют стать частью metaverse.
Новый зал JPMorgan в торговом центре Metajuku в Децентраленде. Посетителей встречает цифровой портрет Джейми Даймона (Американский бизнесмен, банкир, миллиардер. Председатель совета директоров и генеральный директор «JPMorgan Chase») и бродячий тигр.
О стремительном росте интереса к метавселенной свидетельствует тот факт, что участок цифровой земли, на котором JP Morgan открыл свой банк, был куплен застройщиком в прошлом году за 913 000 долларов. В торговом центре будут организованы мероприятия для привлечения посетителей, а JP Morgan планирует распространить на цифровое пространство свои услуги по кредитованию, ипотеке и аренде недвижимости.
Это может показаться перебором, но на самом деле это не так, если учесть, что в прошлом месяце американская бухгалтерская фирма Prager Metis открыла трехэтажный офис в Децентраленде, чтобы решать финансовые и налоговые проблемы своих клиентов.
Не только JP Morgan высокого мнения о метавселенной. Его конкурирующий банк Goldman Sachs считает, что рынок метавселенной вырастет до 8 триллионов долларов, сообщает Fortune. Поэтому неудивительно, что компания Марка Цукерберга Meta готова потерять миллиарды, чтобы завоевать свое место в метавселенной.
Источники:
https://fortune.com/2022/02/16/jpmorgan-first-bank-join-metaverse/
https://twitter.com/Weather40813438/status/1493806089288433665