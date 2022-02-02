В 2021 году по данным MetaMetric Solutions объем продаж в в Metaverse достиг $501 млн. Только за январь 2022 года продажи составили $85 млн. При таких темпах к концу года они могут приблизиться к $1 млрд.

По данным аналитических компаний, в 2021 году объем сделок с недвижимостью в метавселенной превысил 500 миллионов долларов. В начале года эти цифры были относительно низкими, но к концу года стремительно взлетели вверх после того, как Facebook объявил о своем перевоплощении в Meta, сосредоточившись на создании метавселенной, сообщает телеканал CNBC.

RB Stocker/iStock реклама

Хотя такие компании, как Meta, китайский поисковый гигант Baidu и даже Microsoft, продемонстрировали свое видение Metaverse, именно менее известные бренды в мире технологий, такие как Decentraland, Sandbox, Cryptovoxels и Somnium, показали основной объем продаж.

Источники сообщают, что на долю Sandbox приходится около три четверти всех продаж недвижимости в метаверс, при этом платформа предлагает заинтересованным покупателям свыше 60 процентов различных решений. Decentraland занимает второе место по количеству продаваемых земельных участков, однако его объекты недвижимости площадью всего 172 квадратных фута (16 квадратных метров) стоят гораздо дороже объектов компании Sandbox площадью 1000 квадратных футов (96 квадратных метров).

Помимо подобных территорий, которые, по всей видимости, будут использоваться для проведения виртуальных мероприятий, есть и другие культовые объекты, такие как мегаяхты, которые уже продаются за огромные суммы. Стремление заполучить в свои руки элитную недвижимость в реальном мире, ещё можно понять, но в мире, в котором можно войти в Сеть из любой точки земного шара практически мгновенно это довольно трудно представить.

Проблема дефицита элитной недвижимости является искусственной только в метавселенной, где новые миры могут быть построены или просто воспроизведены путем копирования строк кода. Тем не менее, стоимость объектов в метаверс все еще растет. Частные виллы под названием Fantasy Islands, созданные компанией Republic Realm, которые при запуске стоили 15 000 долларов, сейчас уже оцениваются в 100 000 долларов США.

По всей видимости, такая тенденция сохранится не только в 2022 году, когда объем продаж, по оценкам экспертов, удвоится и перешагнет миллиардный рубеж, но и продлится до 2028 года, поскольку ожидается, что рынок недвижимости в метавселенных будет увеличиваться примерно на 31 процент ежегодно.

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Источники:

https://www.cnbc.com/2022/02/01/metaverse-real-estate-sales-top-500-million-metametric-solutions-says.html