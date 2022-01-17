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Walmart планирует присоединиться к Metaverse с собственной цифровой валютой и NFT
Новые патенты Walmart на цифровые валюты, виртуальные товары и нефункциональные токены (НФТ) свидетельствуют о планах компании присоединиться к метавселенной.
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Гигант розничной торговли Walmart оформив ряд патентов на цифровые валюты, виртуальные товары, а также нефункциональные токены ( NFT), намерен увеличить долю своего присутствия как в Metaverse, так и в физическом мире, сообщило агентство CNBC.

Walmart stores could enter virtual space.YvanDube/iStock

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После того как компания Facebook под руководством Марка Цукерберга сменила название своего культового бренда на Meta, она положила начало бурным дискуссиям и активным действиям в отношении метавселенной. До того, как Цукерберг сделал свой ход, обсуждения криптовалют, NFT и альтернативных вселенных для онлайн-игр носили весьма противоречивый характер. Возможно, Meta и привела к их сближению, но теперь недавнее решение Walmart, скорее всего, соберет их всех под одной крышей.

Как сообщает CNBC, 30 декабря, незадолго до конца 2021 года, Walmart подала в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) в общей сложности семь заявок на товарные знаки. Среди них особо следует отметить патенты на финансовые услуги с использованием цифровой валюты или неигровых токенов, а также на программное обеспечение для управления портфелем цифровых токенов, блокчейн-активов и криптовалют

Наиболее интересной является заявка на использование не только таких виртуальных товаров, как одежда, книги или игры, но и бытовой техники, музыкальных инструментов, товаров для домашних животных, ювелирных изделий, косметики и средств личной гигиены, мебели для дома и улицы, художественных и кустарных принадлежностей, а также аксессуаров для праздников и торжеств.

Адвокат по товарным знакам сообщил CNBC, что заявка демонстрирует активное планирование того, как розничная компания хочет войти в Metaverse. Однако представитель Walmart назвал это "экспериментом по изучению новых технологий". Этот “Мега-прорыв” Walmart последовал за аналогичными попытками других популярных брендов, таких как Nike, Abercrombie & Fitch и Ralph Lauren, которые уже подали заявки на регистрацию торговых марок для открытия собственных виртуальных магазинов, сообщает CNBC.

Другие популярные бренды, такие как Gap, Adidas и Under Armour, уже выпустили свои NFT, некоторые из которых были проданы в течение нескольких часов после релиза.  Остается лишь гадать, какое влияние окажет Walmart на метавселенную со своими криптопродуктами, но по всей видимости, это произойдет с огромным размахом.

Раннее мы сообщали, что северокорейским киберпреступникам удалось  в 2021 году похитить цифровых активов на 400 миллионов долларов США. Преступления совершались с помощью фишинговых ловушек, программных эксплойтов, вредоносных программ и продвинутых методов социальной инженерии

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Источник: https://www.cnbc.com/2022/01/16/walmart-is-quietly-preparing-to-enter-the-metaverse.html

#walmart
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