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Мета потеряла $240 млрд своей стоимости за один день. Цукерберг выбыл из топ-10 богатейших людей мира
В результате трансформации Facebook в Meta убытки компании достигли миллиардов долларов, однако основной бизнес корпорации тоже постепенно сбавляет обороты. Доверие инвесторов стремительно падает.
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После того, как компания Meta в своем последнем отчете о доходах объявила, о 10 миллиардных убытках, связанных с созданием метавселенной, никто и представить себе не мог, что эта информация вызовет такой резонанс. После открытия фондовых рынков в четверг стоимость акций Meta упала более чем на 26 процентов, понизив стоимость компании всего за один день на 240 миллиардов долларов, сообщает агентство Fortune.

У Цукерберга впереди тревожные дни. Reuters

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Марк Цукерберг никогда не утверждал, что создание метавселенной будет простым и быстрым процессом. Он прекрасно понимал, что это будет непростая работа, и даже успел переманить около 100 инженеров из Apple. Компания Reality Labs, занимающаяся созданием метавселенной Цукерберга, сообщила о пятикратном росте своих доходов по сравнению с показателями трехлетней давности, в то время как её убытки превысили сумму в 10 миллиардов долларов. И хотя убытки были ожидаемы, неодобрение со стороны инвесторов всего через несколько месяцев после того, как компания переключилась на метавселенную, стало настоящим шоком.

В четверг акции Meta резко упали с 323 до 237 долларов, что привело к снижению ее рыночной стоимости с почти 900 до 661 млрд долларов всего за несколько часов, сообщает Business Insider. Это самое крупное падение в истории американских компаний, затмившее крах самой Meta в июле 2018 года, когда компания, тогда известная как Facebook, упала в цене сразу на $119 млрд.

По сообщению Fortune, объявленная прибыль Meta в размере $3,67 на акцию оказалась значительно ниже ожидаемого инвесторами уровня в $3,85. Компания также прогнозирует незначительную прибыль в размере до $29 млрд в следующем квартале против ожидаемых рынком $30,15 млрд. В то время как падение доходов компании связывают с политикой конфиденциальности Apple, которая повлияла на игроков социальных сетей в целом, падение цены акций является признаком того, что Meta вряд ли найдет выход из этой ситуации в ближайшее время.

Дополнительным поводом для беспокойства компании стало первое в истории падение общего числа пользователей с момента начала деятельности. Так, число ежедневных активных пользователей Meta сегодня составляет  1,93 миллиарда,  вместо ожидаемых инвесторами 1,95 миллиардов,  что вероятно вызвано перенасыщением рынка.  

Метавселенная могла бы стать одним из способов, увеличения числа пользователей в будущем, но Meta, даже с ее огромными возможностями, должна привести убедительные аргументы в пользу того, чтобы инвесторы согласились с ее видением, потратив миллиарды на ее создание. Пока же кажется, что Facebook поспешила с ребрендингом в Meta, чтобы замять проблемы, поднятые разоблачителями, и дистанцироваться от негативной рекламы, которую получили ее продукты.

Падение стоимости компании отразилось и на Цукерберге: его личное состояние снизилось на 31 миллиард долларов, в результате чего он оказался на 11 месте в индексе миллиардеров Bloomberg. Материнская компания Google, Alphabet, недавно объявила о дроблении акций 20 к 1 после того, как с октября прошлого года ее акции находились в районе 2 800 долларов США.

Насколько поворот Цукерберга в сторону Metaverse окажется удачным, увидим уже в ближайшие месяцы.

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Источники:
https://www.bloomberg.com/billionaires/
 https://fortune.com/2022/02/02/facebook-lost-200-billion-in-market-value-earnings/

#apple #facebook #метавселенная #meta #metaverse
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