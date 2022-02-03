VR-подразделение Meta - компания Reality Labs объявила, что при создании Metaverse потеряла более 10 миллиардов долларов

Компания Марка Цукерберга Meta провела свое первое собрание акционеров после того, как сместила акцент с социальных сетей на создание мета-вселенной. В то время как сегмент социальных сетей по-прежнему приносит прибыль, подразделение Reality Labs, занимающееся созданием metaverse, показало рекордные убытки: в 2021 году они составили более 10 миллиардов долларов.

реклама

COM & O/iStock

Когда в прошлом году, Цукерберг объявил о своих планах нанять 10 000 инженеров для создания Metaverse, он понимал, что компании придется основательно поработать, чтобы добиться успеха в реализации проекта и что потери являются неизбежной частью этого процесса. В своем отчете о доходах финансовый директор Meta Дэвид Вехнер связал $4,2 млрд. убытков с расходами на содержание сотрудников, исследования и разработки.

Несмотря на то, что Meta запустила Horizon Worlds в декабре прошлого года, это лишь первые шаги в развитии метаверса. С 2019 года Reality Labs несет убытки в этом направлении, несмотря на то, что ее доходы за три года выросли почти в пять раз - с 500 миллионов до 2,27 миллиарда долларов. Чистый убыток компании в 2021году составил 10,19 миллиарда долларов.

Как отметило издание Vox, опираясь на цифры, приведенные во время конференции, Meta впервые в своей истории столкнулась с падением числа пользователей. Хотя на рынке США такая тенденция наблюдалась и ранее, экспансия Meta в другие страны способствовала постоянному росту общего числа пользователей.

Помимо стареющей пользовательской базы, сегмент социальных сетей компании также пострадал от растущей популярности TikTok, функционал, которого компания клонировала в приложении Lasso, но которое так и не стало его полноценной заменой. Во время конференции Цукерберг признал угрозу со стороны сервиса коротких видео и его массовую популярность.

"Уникальность TikTok в том, что он настолько вырос как конкурент, и при этом продолжает расти довольно быстрыми темпами за счет очень большой аудитории", - сказал Цукерберг. "Я думаю, что общая посещаемость будет расти... и именно поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее. Но нам предстоит еще много работы".

По словам экспертов CNBC, создание метавселенной может занять еще около 10-15 лет. Пока остается только гадать, когда Meta сможет снова стать прибыльной компанией, тем более что такие корпорации, как Microsoft и Nvidia, очень заинтересованы в освоении этого бизнеса с оборотом в один триллион долларов.

анонсы и реклама 1000 товаров за 1 рубль в Ситилинке 27.01-03.02 <b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты -40% в Киберпонедельник в Ситилинке -60% распродажа ко Дню Студента в Ситилинке Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI RTX 3070 со скидкой 15 000р

Источники:

https://www.cnbc.com/2022/02/02/meta-reality-labs-reports-10-billion-loss.html

https://www.vox.com/recode/2022/2/2/22915110/facebook-meta-user-growth-decline-first-time-metaverse-mark-zuckerberg-tiktok-competition-earnings