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Politico: Успехи компании SpaceX пугают коммерческих подрядчиков NASA
Илон Маск недавно представил первую крупную презентацию Starship компании SpaceX, а конкуренты наблюдают за этим со "смесью благоговения и ужаса".
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Илон Маск недавно представил первую подробную информацию о ракете Starship компании SpaceX для полета на Марс, а ее конкуренты наблюдают за происходящим со "смесью благоговения и ужаса", сообщает издание Politico.

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На своей последней презентации Starship генеральный директор SpaceX Маск подчеркнул тот факт, что Starship будет многоразовым и будет использоваться многократно при меньших затратах, чем предыдущие ракеты. После запуска в космос эта технология грозит оставить NASA и других конкурентов далеко позади.

Звездолет компании SpaceX выполняет маневры тестового полета.SpaceX  

 


Starship будет стоить дешевле, чем ракеты NASA

Хотя уже давно было известно, что Starship будет многоразовым, однако его продвинутые возможности, заставляют другие космические организации США, включая NASA, беспокоиться о том, что их собственные ракетные проекты, находящиеся в стадии разработки, окажутся устаревшими.

"Они просто обделались", - сказал Politico на условиях анонимности один из ведущих вашингтонских космических лоббистов.

Starship должен стать первым космическим кораблем многоразового использования, который сможет доставлять экипаж и грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться обратно на Землю. В отличие от этого, космическая стартовая система NASA (SLS) для миссий Artemis по высадке на Луну превысила первоначальный бюджет на миллиарды долларов и сильно отстает от графика. Более того, по оценкам NASA, стоимость одного запуска SLS составит около 2 миллиардов долларов, в то время как Маск в своей последней презентации заявил, что стоимость миссии Starship может быть сравнительно низкой и обойдется примерно в 1 миллион долларов.

Starship Animation.SpaceX

Starship может вытеснить другие ракетные программы

Такое несоответствие между возможностями аппарата SpaceX и исторически сложившейся программой NASA может иметь самые серьезные последствия для космической отрасли в целом. За последние годы эта история постепенно развивалась: в 2020 году SpaceX вернет в США полеты в космос с экипажем. Теперь Starship может вывести ситуацию на совершенно новый уровень.

"Как только надежность [Starship] будет подтверждена необходимым количеством полетов, что может произойти в ближайшие несколько месяцев, он вытеснит все существующие системы запуска", - заявил Politico аэрокосмический эксперт и консультант Рэнд Симберг. "Если SLS будет летать не чаще, чем раз в пару лет, то она просто не будет серьезным игроком в будущем космоса, особенно когда полетит Starship".

Конечно, Маск известен тем, что делает грандиозные заявления, которые не сбываются, а производство Cybertruck его другой компании Tesla столкнулось с длительными задержками с тех пор, как он был впервые представлен в 2019 году. Тем не менее, учитывая возможности, которые Starship уже продемонстрировал в ходе испытательных полетов, и обещания, данные Илоном Маском в его обновленной версии многоразовой ракеты-носителя, NASA и частные компании, включая Northrup Grumman и Boeing, могут обнаружить, что статус-кво изменился настолько, что им придется вернуться к чертежной доске.

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 Источники:
 https://www.politico.com/news/2022/02/12/elon-musk-space-freaking-out-competitors-00008441

#tesla #илон маск #spacex #космос #nasa #starship
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