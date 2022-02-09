На данный момент Tesla Roadster преодолела более 2 миллиардов миль, что значительно превышает ее гарантийный пробег.

В начале 2018 года компания SpaceX испытала свою новую тяжелую ракету Falcon Heavy, запустив в космос весьма нетрадиционный груз. Илон Маск, эксцентричный миллиардер и основатель SpaceX, хотел, чтобы полезная нагрузка состояла из автомобиля Tesla Roadster, в котором на водительском сиденье сидел манекен по имени " Starman", одетый в костюм астронавта.

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После того, как первоначальная шумиха, вызванная рекламным трюком, угасла, Starman канул в лету. Но возникает вопрос: А что случилось космической Tesla?

Credit: SpaceX.

Ну, то, что она все еще цела, это точно. Хотя последний раз Tesla Roadster наблюдался в марте 2018 года (директора телескопов не очень хотят отдавать ценное время наблюдения космическому хламу миллиардера), объект по-прежнему отслеживается NASA, как и тысячи других астероидов размером с автомобиль.

По данным сайта whereisroadster.com, Tesla в настоящее время находится на расстоянии 234 483 948 миль (377 381 556 километров) от Земли, удаляясь от нас со скоростью 3 460 миль в час (5 568 километров в час). Однако в целом за все эти годы болид прошел более 2 млрд миль (3,2 млрд км) двигаясь по вытянутой орбите вокруг Солнца, края которой пересекаются с орбитами Земли и Марса.

На данный момент он совершил 2,6 витка вокруг Солнца, что делает его автомобилем с самым большим пробегом в истории. За время движения вокруг Солнца аппарат превысил гарантийный пробег в 36 000 миль почти 55 000 раз.

Во время ближайшего сближения с Марсом Starman и Roadster прошли на расстоянии 5 миллионов миль (8 миллионов километров) от красной планеты, что примерно в 20 раз больше расстояния между Землей и Луной. Вновь автомобиль приблизится к Марсу только в 2035 году, а к Земле он подойдет на расстояние в несколько миллионов миль только в 2047 году. К тому времени, когда автомобиль вернется в окрестности нашей планеты, компании Tesla может уже не существовать, как впрочем, и Маска. С другой стороны, Tesla может стать самой дорогой компанией в мире, а Маск будет потягивать мартини в своей новой марсианской колонии.

В любом случае, блуждающая по космосу Tesla отныне может путешествовать миллионы лет. В исследовании 2018 года ученые из Университета Торонто Скарборо обнаружили, что вероятность столкновения автомобиля с Землей или Венерой в течение следующего миллиона лет составляет всего 6 и 2,5 процента соответственно. Вероятность столкновения с Землей в течение следующих 15 миллионов лет оценивается примерно в 22 процента. Это довольно незначительный риск, который означает, что Tesla может все еще вращаться вокруг Солнца даже после того, как люди, по всей вероятности, перестанут существовать.





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Источники:

https://www.whereisroadster.com/