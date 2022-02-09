Во время геомагнитной бури спутники Starlink перешли в безопасный режим, но восстановить их работу так и не удалось. Возможно, они уже сгорели в плотных слоях атмосферы.

Стандартная процедура запуска спутника Starlink от SpaceX. SpaceX

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Компания SpaceX Илона Маска столкнулась с непредвиденным препятствием в своих планах по увеличению числа орбитальных спутников Starlink, когда геомагнитная буря обрушилась на атмосферу Земли в пятницу. В пресс-релизе компания сообщила, что, возможно, было потеряно до 40 спутников.

Starlink компании SpaceX предлагает спутниковые интернет-услуги более чем 145 000 клиентам в более чем 25 странах мира, сообщалось в докладе CNBC в прошлом месяце. Помимо обслуживания клиентов в отдаленных районах, компания также надеется на помощь в гуманитарных целях, например, в возвращении интернет-услуг пострадавшему от вулкана острову Тонга. Однако качество услуг Starlink зависит от количества спутников, которые компания выводит на орбиту, и, по некоторым текущим оценкам, SpaceX планирует запустить более 12 000 таких спутников на начальном этапе.

В реализации этой цели помогает ракета Falcon 9 компании SpaceX, которая в совершенстве отработала выведение спутников на орбиту и практически осуществила еще один такой запуск 3 февраля. Согласно последней информации, опубликованной на сайте SpaceX, ракета вывела 49 спутников Starlink на низкие орбиты с перигеем (ближайшая точка к Земле) около 130 миль (210 километров).

SpaceX объясняет, что специально выводит свои спутники на низкие орбиты, чтобы аппараты, непригодные для работы после первоначальной проверки системы, были уничтожены под воздействием атмосферы. Однако геомагнитная буря, обрушившаяся на Землю в момент развертывания системы Starlink, не позволила SpaceX перевести спутники на запланированные орбиты.

Согласно последним данным, из-за геомагнитной бури атмосферное сопротивление в этом районе увеличилось на 50 процентов, после чего команда SpaceX решила перевести спутники в безопасный режим и вывести их на орбиту "по краю", чтобы минимизировать сопротивление, которое они испытывают. Однако это не принесло ожидаемых результатов и около 40 спутников не смогли выйти из безопасного режима.

Starlink и её многочисленные спутники уже вызвали недовольство многих астрономов за то, что они мешают наблюдать за ночным небом. Спутники Маска также печально известны десятками столкновений, в которые они попадают каждую неделю.

В своем заявлении SpaceX пояснила, что эти спутники возможно, уже сгорели при входе в атмосферу, не представляют опасности для других космических аппаратов и объектов на Земле.

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Источники:

https://www.spacex.com/updates/

https://www.cnbc.com/2022/01/06/spacex-starlink-internet-service-has-more-than-145000-users-so-far.html