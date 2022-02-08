Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
Космический аппарат NASA Mars Climate Orbiter должен был изучать атмосферу планеты, однако из элементарной человеческой ошибки вошел в плотные слои атмосферы Красной планеты, где загорелся и распался на фрагменты.
анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Даже самые талантливые и преданные своему делу ученые совершают большие ошибки.Вот история одной из таких ошибок, которая стоила NASA космического корабля для Марса стоимостью 125 миллионов долларов. И все это из-за путаницы в метрической системе.

Художественная концепция марсианского климатического орбитального аппарата. NASA

Mars Climate Orbiter

реклама

Mars Climate Orbiter (MCO) - 338-килограммовый (745 фунтовый) роботизированный космический зонд был запущен NASA 11 декабря 1998 года для изучения Красной планеты и в качестве ретранслятора связи для Mars Polar Lander.

Но по прибытии космического аппарата на Марс что-то пошло не так. "В 09:00:46 UT 23 сентября 1999 года орбитальный аппарат, как и планировалось, начал спуск на орбиту Марса. После прохождения за Марсом космический аппарат должен был восстановить контакт, но, к сожалению, никаких сигналов от него получено не было", - говорится в заявлении NASA.

NASA провело расследование и вскоре выяснило, что навигационная ошибка произошла из-за того, что команды с Земли были отправлены в английских единицах (фунт-секунда) без преобразования в метрический стандарт (Ньютон-секунда). И хотя это может кому-то показаться пустяком, астронавигация - очень точная наука, ошибка привела к тому, что орбитальный аппарат не вышел на запланированную орбиту.

MCO вошел в марсианскую атмосферу на высоте примерно 35 миль (57 километров), загорелся и распался на множество мелких фрагментов. В результате космический корабль был навсегда потерян.

Проблемы культуры

Инженер Ричард Кук, который в то время был руководителем марсианских проектов NASA, рассказал WIRED, что эта ошибка стала культовой. "С этого момента история с единицами измерения стала легендой,
примером в учебнике каждого ребенка", - сказал Кук. "Все были поражены, что мы не заметили этого".

Эта история свидетельствует о том, что даже самые лучшие замыслы могут иметь сбои. Такая простая вещь, как путаница в метрической системе, может иметь катастрофические последствия.

Однако Кук считает, что в этом инциденте было нечто большее, чем просто ошибка. В то время в NASA существовала единая корпоративная культура, в рамках которой сотрудников всё время заставляли работать слишком быстро.

"Лучше, быстрее, дешевле" - такова была мантра в то время", - сказал Кук. "Безусловно, в рамках этого проекта мы пытались сделать очень многое за ограниченные деньги". Возможно, лучший урок, который можно извлечь из этого трагического события, - не торопиться и не выбирать короткие пути для таких важных миссий, как исследование планет.

Судя по всему, NASA сделало правильные выводы, и теперь все миссии на Марс осуществляются на самом высоком уровне.

анонсы и реклама
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Страшный обвал цен RTX 3070
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:    
https://solarsystem.nasa.gov/missions/mars-climate-orbiter/in-depth/
https://www.wired.com/2010/11/1110mars-climate-observer-report/

#nasa #марс
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
Искусственный интеллект поможет оптимизировать вывод на орбиту спутников Марса
Для составления более точных прогнозов погоды NASA отправляет свои самолеты прямо в снежные бури
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры попытались вывести $4 млрд в Биткоинах, отказавшись взять $1 млрд и вернуть 120 000 ВТС
30
Виталик Бутерин напомнил о скором переходе Dogecoin на PoS и отказе от майнинга собачьего токена
68
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
110
ASUS и Palit тоже готовят свои версии GeForce RTX 3090 Ti, замечены предполагаемые европейские цены
20
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
37
GeForce GTX 470 спустя 12 лет – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке по мнению WG
33
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
18
Ученые из Сингапура разработали прототип дыхательного анализатора, способного обнаружить COVID-19 за 5 мин
3
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
36
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
12
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
THG рассчитали прибыльность в майнинге видеокарт 2000, 3000 серии и RX - окупаемость займет годы
30
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
11
Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
2
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
30
Художник выставил в парке Нью-Йорка куб из чистого золота за $11,7 млн и приставил к нему охрану
37
Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
4

Популярные статьи

5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
101
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost Remake 2.5
2
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
73
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 превратился в Ж.Д.A.L.K.E.R. 2, а когда все же выйдет, оправдает ли ожидания
83
Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
2
Лор вселенной Borderlands
2

Сейчас обсуждают

mishika
03:03
Не купили б они, купил бы какой-нибудь амазон или фб. 70 миллиардов долларов это огромная сумма на игровом рынке. По сути, у АБ пока живая только колда, остальное все почти в коме.
Фил Спенсер считает сделку Microsoft с Activision Blizzard своим самым большим достижением в жизни
mishika
03:02
Так игра хрень. Всё логично.
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
mishika
02:55
В 23-м будут ждать 24-го.
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
Damir Sundutov
02:50
Тротлиннг на..й))
Разбираемся, чем российские процессоры «Эльбрус» лучше процессоров AMD и Intel
Алексей Козлов
02:46
Колхозники коммунисты из северной Кореи, где интернета даже нет, ломают ПК и воруют крипту? Автор, иди лечись. У тебя белка от похмелье)))
ООН: Северная Корея спонсирует хакеров, чтобы те воровали криптовалюту для ракетной промышленности
ronoho
02:46
жаль что оон превратили в инструмент глупой пропаганды, как в своё время лигу наций перед второй мировой.
ООН: Северная Корея спонсирует хакеров, чтобы те воровали криптовалюту для ракетной промышленности
mishika
02:45
Он сам создал шум вокруг этой хреньки.
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Wer3w0lf
02:44
~80?
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
xenomorph1024
02:43
кто не способен контент в сети найти, тому лучше в науку и не заходить
«Яндекс» будет удалять из поисковой выдачи домены с нелегальным контентом
mishika
02:43
Так пусть тогда не просит удалять чувака акк, лол.
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем