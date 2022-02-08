Космический аппарат NASA Mars Climate Orbiter должен был изучать атмосферу планеты, однако из элементарной человеческой ошибки вошел в плотные слои атмосферы Красной планеты, где загорелся и распался на фрагменты.

Даже самые талантливые и преданные своему делу ученые совершают большие ошибки.Вот история одной из таких ошибок, которая стоила NASA космического корабля для Марса стоимостью 125 миллионов долларов. И все это из-за путаницы в метрической системе.

Художественная концепция марсианского климатического орбитального аппарата. NASA

Mars Climate Orbiter

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Mars Climate Orbiter (MCO) - 338-килограммовый (745 фунтовый) роботизированный космический зонд был запущен NASA 11 декабря 1998 года для изучения Красной планеты и в качестве ретранслятора связи для Mars Polar Lander.

Но по прибытии космического аппарата на Марс что-то пошло не так. "В 09:00:46 UT 23 сентября 1999 года орбитальный аппарат, как и планировалось, начал спуск на орбиту Марса. После прохождения за Марсом космический аппарат должен был восстановить контакт, но, к сожалению, никаких сигналов от него получено не было", - говорится в заявлении NASA.

NASA провело расследование и вскоре выяснило, что навигационная ошибка произошла из-за того, что команды с Земли были отправлены в английских единицах (фунт-секунда) без преобразования в метрический стандарт (Ньютон-секунда). И хотя это может кому-то показаться пустяком, астронавигация - очень точная наука, ошибка привела к тому, что орбитальный аппарат не вышел на запланированную орбиту.

MCO вошел в марсианскую атмосферу на высоте примерно 35 миль (57 километров), загорелся и распался на множество мелких фрагментов. В результате космический корабль был навсегда потерян.

Проблемы культуры

Инженер Ричард Кук, который в то время был руководителем марсианских проектов NASA, рассказал WIRED, что эта ошибка стала культовой. "С этого момента история с единицами измерения стала легендой,

примером в учебнике каждого ребенка", - сказал Кук. "Все были поражены, что мы не заметили этого".

Эта история свидетельствует о том, что даже самые лучшие замыслы могут иметь сбои. Такая простая вещь, как путаница в метрической системе, может иметь катастрофические последствия.

Однако Кук считает, что в этом инциденте было нечто большее, чем просто ошибка. В то время в NASA существовала единая корпоративная культура, в рамках которой сотрудников всё время заставляли работать слишком быстро.

"Лучше, быстрее, дешевле" - такова была мантра в то время", - сказал Кук. "Безусловно, в рамках этого проекта мы пытались сделать очень многое за ограниченные деньги". Возможно, лучший урок, который можно извлечь из этого трагического события, - не торопиться и не выбирать короткие пути для таких важных миссий, как исследование планет.

Судя по всему, NASA сделало правильные выводы, и теперь все миссии на Марс осуществляются на самом высоком уровне.

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Источники:

https://solarsystem.nasa.gov/missions/mars-climate-orbiter/in-depth/

https://www.wired.com/2010/11/1110mars-climate-observer-report/