Джек Суини, студент из Флориды, говорит, что не откажется от своего хобби ни за что, кроме автомобиля своей мечты.

Порой и целой Tesla мало!

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В прошлом месяце миллиардер Илон Маск написал 19-летнему владельцу аккаунта в Twitter "Elon Musk's Jet" (@ElonJet), отслеживающему частный самолет CEO Tesla, и попросил его удалить данную информацию предложил за это 5 000 долларов. Владелец аккаунта, Джек Суини, ответил, что хочет больше денег, заявив, что удовлетворение, которое он получил от ведения аккаунта, будет компенсировано не менее чем за 50 000 долларов. Что ж, история продолжается: по данным издания The Wall Street Journal, молодому программисту предложили бесплатную Tesla на три года. Однако будет ли этого достаточно?

Самолет Gulfstream G650ER в Берлине в сентябре 2020 года, предположительно принадлежащий генеральному директору компании Tesla Элону Маску. Photo: Clemens Bilan/Shutterstock

Бесплатная Tesla сроком на три года

В пятницу Скотт Пейнтер, генеральный директор компании Autonomy, предоставляющей автомобили Tesla напрокат, написал в Twitter, что предлагает Суини подписку на Tesla Model 3 сроком на три года. Однако этот шаг, похоже, обидел молодого человека.

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"Я сказал вам, что меня не интересует подписка, кроме того, есть множество фактов, которые говорят о том, что это связано с Илоном", - ответил Суини. Затем, в интервью изданию The Wall Street Journal, он объяснил, что для того, чтобы удалить аккаунт, он хотел получить свой собственный автомобиль, который ему не придется отдавать через несколько лет.

Возможно, кто-то задастся вопросом, почему так трудно для миллиардера удалить простой аккаунт в Twitter? Да потому, что Суини не нарушает никаких законов. Его аккаунт просто отслеживает передвижения частного самолета генерального директора с помощью ботов, которые постоянно мониторят данные о воздушном движении.

Подойдет только Tesla

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По сути, он просто репостит публичную информацию в Twitter. Более того, в защиту Суини можно сказать, что он ясно дал понять, что лишь автомобиль Tesla и только Tesla заставит его закрыть свой аккаунт.

Осенью 2021 года Маск сказал предприимчивому молодому человеку: "Вы можете это убрать? Это угроза безопасности". Суини ответил: "Да, могу, но это будет стоить вам Model 3, если вы не шутите?".

Откровенно говоря, немного удивляет, что эта ситуация продолжается так долго. Tesla - не такая уж большая трата для такого миллиардера, как Илон Маск, поэтому возникает вопрос: почему бы ему просто не отдать молодому человеку то, что он просит?

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Источники:

https://www.wsj.com/articles/teen-who-tracks-elon-musks-private-jet-on-twitter-spurns-cash-offer-wants-a-tesla-in-exchange-for-stopping-11644022545