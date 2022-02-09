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Байден считает, что Китай лидирует в гонке по производству электромобилей, но Маск с этим не согласен
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"Китай лидирует в гонке электромобилей, но скоро все изменится", - написал Байден. Это одно из множества высказываний, которые вызвали недоумение у генерального директора Tesla Илона Маска и фанатов компании. Причем настолько, что группа почитателей Tesla запустила петицию с требованием к Байдену публично признать мировое лидерство компании.

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Вполне предсказуемо, что твит Байдена вызвал реакцию и самого Илона Маска, который является активным пользователем социальных сетей - иногда правда во вред себе и своим коллегам.

Что же ответил Илон Маск?

Полный текст твита Джо Байдена звучит следующим образом: "Китай лидировал в гонке электромобилей, но скоро все изменится. Мы строим удобную, надежную, справедливую национальную сеть общественных зарядок. Это сделает Америку более конкурентоспособной в экономическом плане и одновременно поможет нам справиться с климатическим кризисом".

В ответ Илон Маск опубликовал несколько нехарактерно короткий и беззлобный ответ, заявив просто: "Tesla".

Возможно, это все, что он хотел сказать. А возможно, петиция, которая набрала 58 000 подписей о том, что Байден должен признать Tesla публично, говорит сама за себя. Как бы то ни было, необходимо разобраться в том, что скрывается за этим односложным ответом.

Действительно ли США отстают от Китая в гонке электромобилей?

Так действительно ли США так сильно отстают от Китая в производстве электромобилей? Это зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. 

Вместе со своим ответом про "Tesla" Маск также разместил ссылку на статью InsideEVs, в которой перечислены ведущие мировые компании по производству электромобилей. На вершине списка находится Tesla, которая продала 936 172 электромобиля в 2021 году, (что на 16 процентов больше, чем в предыдущем году), и обеспечила ей 21-процентную долю рынка. На втором месте по продажам полностью электрических автомобилей находится китайская компания SAIC Motor с 609 730 проданными электромобилями и долей в 13 процентов. 

Таким образом, с точки зрения мирового производства, американская компания Tesla, стоимость которой составляет около 1 триллиона долларов, является явным мировым лидером, что вероятно, и вызвало недовольство Маска и его последователей.

Фотография с производственной линии Tesla во Фримонте. Источник: Steve Jurvetson/Wikipedia Creative Commons

Тем не менее, все это не означает, что США не отстают от Китая и даже Европы, когда речь идет об общем производстве электромобилей. В отчете Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT) за июнь 2021 года отмечается, что в период с 2010 по 2020 год всего было произведено 10 миллионов электромобилей. За это время на долю американских автопроизводителей пришлось лишь 18 процентов от общего объема производства. Китай, безусловно, был крупнейшим мировым производителем EV, поскольку он произвел 44 процента электромобилей в течении десяти лет. Европа за этот период времени произвела 25 процентов от общего объема производства EV.

В отчете ICCT особо отмечается один факт, касающийся производства электромобилей в США. В 2020 году американские автопроизводители  выпустили около 450 000 электромобилей, и на долю компании Tesla пришлось около 85% этого объема. Таким образом, хотя комментарий Байдена технически верен, вполне понятно негодование Маска и почитателей Tesla по поводу отсутствия признания в отношении компании, которая, возможно, стоит у истоков производства электромобилей в США, а также сыграла большую роль в в развитии глобального стремления к электрификации транспорта.

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Источники:
https://www.change.org/p/president-biden-please-acknowledge-tesla-s-ev-leadership
https://insideevs.com/news/564800/world-top-oem-sales-2021/amp/
https://theicct.org/publication/power-play-evaluating-the-u-s-position-in-the-global-electric-vehicle-transition/

#tesla #электромобили #технология #электромобили tesla #маск #технология магнитной записи #байден
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Байден считает, что Китай лидирует в гонке по производству электромобилей, но Маск с этим не согласен
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