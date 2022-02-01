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Японские ученые сконструировали новый тип клеток, который может изменить правила игры в терапии рака
Генетически модифицированные двухрецепторные Т-клетки: двойной удар по злокачественным образованиям
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Иммунотерапия - многообещающая новая форма лечения рака, но используемые в ней сверхмощные иммунные клетки могут истощаться в процессе борьбы. Исследователи из Японии нашли способ продлить их жизнь, омолодив их стволовыми клетками.

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Наша иммунная система - самый мощный инструмент в борьбе с раком, но иногда ей нужна помощь. Рак имеет в своем распоряжении целый арсенал коварных приемов, чтобы избежать обнаружения или ослабить иммунные клетки, которые пытаются его атаковать. Иммунотерапия CAR T-клетками - это попытка переломить ход событий в нашу пользу.

Исследователи из Японии разработали технологию омоложения иммунных клеток, используя стволовые клетки, что значительно улучшает результаты иммунотерапии онкологических заболеваний.  Depositphotos

 

Для этого иммунные клетки извлекают из организма пациента и модифицируют их так, чтобы они идентифицировали специфические белки, обнаруженные в раковых клетках, и возвращают обратно в организм, где они начинают работу по уничтожению опухоли. И хотя некоторые испытания показали невероятно эффективные результаты, со временем Т-клетки могут истощаться и терять свою работоспособность, давая раку шанс вернуться.

Поиск возможностей снизить вероятность такого истощения может стать важной частью совершенствования иммунотерапии. В ходе предыдущей работы были выявлены сигнальные белки и гены, которые делают иммунные клетки уязвимыми к истощению, и их подавление или разрушение изучается, как способ предотвратить истощение клеток.

Генетически сконструированные Т-клетки с двойным рецептором: двойная проблема для раковых клеток

 

В новом исследовании ученые из Университета Джунтендо в Японии предложили другой метод. Они использовали Т-клетки, которые специально обнаруживают раковый белок LMP2, и  превратили их в так называемые индуцированные плюриопотентные стволовые клетки (iPS-клетки). Затем команда добавила рецептор, распознающий другой раковый белок, называемый LMP1. Конечным результатом стало "омоложение" Т-клеток, которые теперь не только дольше противостоят истощению, но и могут атаковать оба раковых белка.

"Эти регенерированные Т-клетки, по сути, имеют двойные рецепторы; они способны распознавать и работать как против LMP1, так и против LMP2", - говорит доктор Мики Андо, автор-корреспондент исследования. "Именно поэтому мы назвали их омоложенными Т-клетками с двойным рецептором, или DRrejTs".

Исследователи протестировали лечение на мышах с лимфомой и обнаружили, что животные, прошедшие лечение, прожили гораздо дольше: все они прожили более 100 дней. Более того, когда позже мышам ввели еще больше раковых клеток, лечение снова подавило образование опухоли. Это свидетельствует о том, что клетки DRrejT сохраняют свою активность в течение длительного времени. Дальнейшие испытания были направлены на другой белок, CD19, вместо LMP2, и показали такие же эффективные результаты.

Несмотря на необходимость дальнейшей работы, команда говорит, что исследование может привести к созданию более эффективных методов иммунотерапии для пациентов.

Если мы сможем создать DRrejTs, способные избегать отторжения иммунными клетками пациентов с онкологическими заболеваниями, у нас может появиться , "готовая к применению" терапия для различных видов рака", - сказала доктор Сакико Харада, первый автор исследования.

Исследование было опубликовано в журнале Molecular Therapy.

Буквально пару дней назад мы писали о подобном прорыве американских ученых из Северо-Западного университета . Исследователи разработали  экономичное  3D-печатное микрофлюидное устройство которое на 400 процентов улучшает работу иммунных Т - клеток организма позволяя более эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.
Двумя неделями ранее ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование в результате которого выяснили, что экспериментальное лекарство от рака  ADI-PEG 20 способно значительно повысить метаболизм всего организма.

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Источник: Университет Дзунтендо
https://en.juntendo.ac.jp/news/nid00001205.html
 https://www.cell.com/molecular-therapy-family/molecular-therapy/fulltext/S1525-0016(21)00500-1

#наука #медицина #онкология #терпапия
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