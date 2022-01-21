Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Нынешнее положение компании Sony на рынке смартфонов сложно назвать очень успешным, но именно с этим видом продукции руководство японского гиганта сравнивает электромобили будущего. Выпускать их она рано или поздно решится, для чего создала подразделение Sony Mobility, а его руководитель Идзуми Каваниси (Izumi Kawanishi) в интервью Reuters признался, что компания заинтересована в поисках технологических партнёров для реализации данной инициативы.

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Источник изображения: Sony

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Ранее представители Sony уже отмечали, что их больше интересует создание программного обеспечения для электромобилей, а продавать эти транспортные средства она предпочла бы по подписке. Два имеющихся прототипа Vision-S компания создала при помощи австрийского подрядчика Magna International, но кто поможет ей выпускать электромобили серийно, пока не уточняется. Возможно, свою кандидатуру предложит Foxconn, горящая желанием занять серьёзную долю рынка соответствующих услуг.