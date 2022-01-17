В наши дни слово Tesla известна как марка электромобилей, которая покоряет мир, но 120 лет назад Никола Тесла был одним из гениальных изобретателей на Земле. Свидетельством высокого авторитета имени Тесла стал аукцион Remarkable Rarities (RRAuctions), на котором на этой неделе за четырехстраничное письмо с автографом автора было выручено 341 295 долларов США.
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Письмо было написано редактору газеты New York Sun Полу Дане 25 февраля 1901 года, и в нем Тесла обсуждает свое место среди самых важных американских изобретателей, видимо, рассчитывая получить несколько колонок в газете, которая в то время была важной частью медиапространства, наряду с такими изданиями, как New York Times и New York Herald Tribune. Газета New York Sun издавалась с 1833 по 1950 год.
Полный текст письма выглядит следующим образом:
"Мой дорогой мистер Дана,
"Это было очень мило! Телефон всегда восхищал меня своей красотой, но проявления силы во вращающемся магнитном поле впечатлили меня еще больше. Лампа накаливания, как мне кажется, лишена всякой поэзии. Вы даете мне преимущество во многих отношениях. Белл имел перед собой телефон Рейса (1834), который передавал музыкальные звуки, и ему не повезло в патентном споре, в котором утверждалось, что если бы винт в телефоне Рейса был достаточно затянут, то телефон Белла стал бы таким же. С другой стороны, у Эдисона были патенты Кинга и Старра на лампу накаливания (1848?). Мне повезло больше, чем им обоим, поскольку до моего изобретения вращающегося поля не существовало.
Интересно, что Белл практически остановился на своем фундаментальном патенте, в то время как Эдисон и я развивали свои изобретения по многим направлениям. В практическом представлении работа Эдисона должна стоять на первом месте. Я говорю на эту тему свободно, чувствуя уверенность в вашей дружбе. Однако есть еще одно преимущество в мою пользу. Телефон означает удобство, лампа накаливания - комфорт, но энергия означает хлеб с маслом. Количество капитала, направляемого сейчас в это направление, огромно. С помощью, скажем, десяти тысяч долларов можно многого добиться в установке телефонов или электрического освещения, но в передаче электроэнергии такая сумма - просто капля в море.
Телефон навсегда останется полезным, как и мое изобретение, потому что оно позволяет использовать энергию солнца самым простым и экономичным способом, а также потому, что трудно представить себе более простую машину, чем мой двигатель с якорем, приводимый в движение без механического и электрического контакта. Но лампа накаливания скоро будет обречена, и работа Эдисона в этой области будет иметь лишь историческое значение.
Предположим теперь, что мой свет победит свет Эдисона и что с моей системой беспроводной передачи я обойдусь без проводов в телефонной связи - какую хорошую редакционную статью вы бы написали!
Искренне,
Н. Тесла"
Источник: Remarkable Rarities Auctions