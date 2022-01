Никола Тесла был одним из самых выдающихся изобретателей в мире, и доказательством весомости имени Тесла стал аукцион Remarkable Rarities (RRAuctions) на этой неделе, когда за четырехстраничное письмо с автографом Теслы было продано за 341 295 долларов США.

Это изображение Николы Теслы, сидящего рядом со своим " увеличивающим излучателем", было создано путем многократной экспозиции в его лаборатории в Колорадо-Спрингс примерно в 1899 году. Дуга длиной 7 метров (23 фута) не была частью нормальной работы передатчика, а была получена только для эффекта при быстром переключении выключателя питания. Credit: Wellcome Collection. Атрибуция 4.0 Международная (CC BY 4.0)

Письмо было написано редактору газеты New York Sun Полу Дане 25 февраля 1901 года, и в нем Тесла обсуждает свое место среди самых важных американских изобретателей, видимо, рассчитывая получить несколько колонок в газете, которая в то время была важной частью медиапространства, наряду с такими изданиями, как New York Times и New York Herald Tribune. Газета New York Sun издавалась с 1833 по 1950 год.

Страница 1 из четырехстраничного письма-автографа Николы Теслы, за которое на аукционе RR Auctions 12 января 2022 года было заплачено 341 295 долларов. RR Auction

Полный текст письма выглядит следующим образом:



"Мой дорогой мистер Дана,

"Это было очень мило! Телефон всегда восхищал меня своей красотой, но проявления силы во вращающемся магнитном поле впечатлили меня еще больше. Лампа накаливания, как мне кажется, лишена всякой поэзии. Вы даете мне преимущество во многих отношениях. Белл имел перед собой телефон Рейса (1834), который передавал музыкальные звуки, и ему не повезло в патентном споре, в котором утверждалось, что если бы винт в телефоне Рейса был достаточно затянут, то телефон Белла стал бы таким же. С другой стороны, у Эдисона были патенты Кинга и Старра на лампу накаливания (1848?). Мне повезло больше, чем им обоим, поскольку до моего изобретения вращающегося поля не существовало.

Интересно, что Белл практически остановился на своем фундаментальном патенте, в то время как Эдисон и я развивали свои изобретения по многим направлениям. В практическом представлении работа Эдисона должна стоять на первом месте. Я говорю на эту тему свободно, чувствуя уверенность в вашей дружбе. Однако есть еще одно преимущество в мою пользу. Телефон означает удобство, лампа накаливания - комфорт, но энергия означает хлеб с маслом. Количество капитала, направляемого сейчас в это направление, огромно. С помощью, скажем, десяти тысяч долларов можно многого добиться в установке телефонов или электрического освещения, но в передаче электроэнергии такая сумма - просто капля в море.

Телефон навсегда останется полезным, как и мое изобретение, потому что оно позволяет использовать энергию солнца самым простым и экономичным способом, а также потому, что трудно представить себе более простую машину, чем мой двигатель с якорем, приводимый в движение без механического и электрического контакта. Но лампа накаливания скоро будет обречена, и работа Эдисона в этой области будет иметь лишь историческое значение.

Предположим теперь, что мой свет победит свет Эдисона и что с моей системой беспроводной передачи я обойдусь без проводов в телефонной связи - какую хорошую редакционную статью вы бы написали!

Искренне,

Н. Тесла"

Источник: Remarkable Rarities Auctions