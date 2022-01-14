Криптовалюта Dogecoin немного выросла в цене после того, как возглавляемая Илоном Маском компания Tesla начала принимать этот альткоин для покупки товаров на своем сайте, сообщает портал Coindesk.
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Как и в случае с большинством официальных объявлений от Tesla, это сообщение было опубликовано в Twitter Маска.
Однако объявление было сделано спустя несколько часов после того, как сооснователь Dogecoin Шибетоши Накамото написал в Твиттере, что производитель электромобилей начал принимать его альткоин.
Судьба Dogecoin во многом связана с Маском. Так, в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам провела расследование в отношении Маска за его твиты о криптовалюте, курс которой изменяется каждый раз, когда Маск говорит о ней.
Хотя автомобильная компания Маска в прошлом была настроена более благосклонно к приему биткоина, его космическое предприятие SpaceX диверсифицировалось и поддержало Dogecoin. Однако Tesla прекратила эксперимент с биткоином, сославшись на экологические проблемы, но не отказалась от полученных монет, которые за последний год пережили несколько резких взлетов и падений.
После Рождества опять наблюдалось падение курса биткоина, и хотя казалось, что криптомонеты движутся к нисходящей тенденции, Маск снова вмешался и заявил, что Tesla будет принимать Dogecoin. Справедливости ради следует отметить, что Tesla лишь воплощает в жизнь то, о чем Маск заявлял до падения биткоина. Но вряд ли это совпадение случайно, учитывая, что Маск не является сторонником соблюдения сроков.
Это решение привело к тому, что стоимость Dogecoin по отношению к доллару США взлетела более чем на 16 процентов, сообщает Coindesk. Однако в магазине есть только несколько вещей, которые можно приобрести за DOGE, например, детский киберквадроцикл за 12020 DOGE, техасскую пряжку для ремня GIGA за 835 DOGE и киберсвисток, который был выпущен в прошлом месяце за 300 DOGE.
Хотя твит Накомото выше показывает, что киберсвисток есть в наличии, на момент написания статьи он уже исчез из продажи, и вы скорее найдете его на eBay, чем на сайте Tesla.
В декабре Маск сказал, что DOGE - это всего лишь эксперимент, и он будет следить за тем, как он пройдет. Поэтому не стоит удивляться, если очередной твит закроет его.
Вчера китайский новостной портал South China Morning Post опубликовал новостную статью о том как власти Китая собираются отделить невзаимозаменяемые токены (NFT) от криптовалют с помощью государственной инфраструктуры блокчейн.
Источник: https://www.coindesk.com/markets/2022/01/14/dogecoin-surges-11-as-payments-go-live-on-tesla-store/