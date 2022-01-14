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Китай собрался отделить NFT от криптовалют с помощью государственной инфраструктуры блокчейн
Китай планирует отделить инфраструктуру, используемую для добычи криптовалют, от платформы, используемой для создания NFT. И вот почему.
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Криптовалюта может быть незаконной в Китае, но это не касается неигровых токенов (НФТ).

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Китай планирует отделить инфраструктуру, используемую для криптовалют, от инфраструктуры, используемой для создания НФТ, чтобы репрессии против альткоинов не повредили индустрии НФТ внутри страны, говорится в публикации South China Morning Post.

Nft Cryptocurrency concepts stock photo. dem10/iStock

Для этого поддерживаемая правительством Китая платформа Blockchain-based Service Network (BSN) разрабатывает новый проект блокчейн-инфраструктуры, который позволит частным лицам и предприятиям разрабатывать и управлять НФТ без использования инфраструктуры, разработанной для криптовалют.

В интервью Cointelegraph Ифань Хэ, генеральный директор поставщика технической поддержки BSN Red Date Technology, предположил, что управление НФТ с помощью новой системы позволит физическим и юридическим лицам избежать правовых проблем, связанных с криптовалютой в Китае.

В мае прошлого года Китай объявил о введении общенационального запрета на владение и майнинг криптовалюты. "Публичные финансовые схемы не смогут законно функционировать на территории Китая", - заявил он в интервью Cointelegraph. Без новой системы управление НФТ могло бы осуществляться только на "ненадежных" приватных системах, пояснил он.

Разделение NFT и криптовалют

Официальное название новой платформы - BSN-Distributed Digital Certificate (BSN-DDC). Она позволит разрабатывать потребительские порталы и программы, где традиционная фиатная валюта может быть использована для покупки НФТ.

Все это позволит отделить индустрию НФТ от ее прежней неразрывной связи с криптовалютами. Это обусловлено тем, что НФТ разрабатываются с использованием той же инфраструктуры блокчейн, что и для создания криптовалют. Первые НФТ были разработаны с использованием инфраструктуры Ethereum, и с тех пор другие криптовалютные платформы добавили свои собственные функции НФТ.

В рамках платформы BSN-DDC будет интегрировано 10 блокчейнов, в том числе Ethereum и Fisco Bcos от WeBank.Как сообщает Cointelegraph, Red Date Technology также подписала соглашение с турецкой консалтинговой фирмой Turkish Chinese Business Matching Center о запуске двух международных BSN-порталов в Турции и Узбекистане, которые позволят разработчикам создавать приложения в формате "блокчейн как сервис ".

Источник: South China Morning Pos

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Только вчера мы опубликовали большую подробную статью о криптовалюте - биткоине. В ней кратко описаны принципы технологии блокчейн, позиции биткоина на криптовалютном рынке и его негативное влияние на окружающую среду.

#блокчейн #nft
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