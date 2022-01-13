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Самый быстрый в мире трехколесный электромобиль Spiritus от Daymak тоже сможет добывать криптовалюту
На своей презентации в Йоркском университете в Торонто автомобильная компания Daymak представила самый быстрый в мире трехколесный электромобиль. Да-да, в процессе зарядки автомобиль тоже может добывать криптовалюту
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Еще в марте 2021 года компании Daymak анонсировала  выпуск самого быстрого в мире трехколесном автомобиле под названием Spiritus. Сообщалось, что автомобиль будет оснащен собственными солнечными панелями для подзарядки, системой регенерации и собственным беспроводным зарядным устройством. В июле генеральный директор канадской автомобильной компании Альдо Байокки  заявил, что новый автономный автомобиль будет добывать криптовалюты во время подзарядки.

 Автомобильная компания Daymak представила самый быстрый в мире трехколесный электромобиль. Daymak

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Итак, автомобиль наконец-то появился! На своей презентации в Йоркском университете в Торонто автопроизводитель Daymak объявил о его первом в истории открытом показе.

"Создание этого автомобиля было мечтой, и я очень рад, что наконец-то могу показать его", - отметил в своем заявлении Альдо Байокки, президент компании Daymak. "Очень волнительно видеть первый прототип, готовый к эксплуатации, а поскольку мы расширяем команду Daymak, чтобы выйти на новый уровень, в настоящее время строится еще прототипов ".

Spiritus будет предлагаться в двух версиях: Spiritus deluxe и Spiritus ultimate. Базовая версия может разгоняться до 137 километров в час (85 миль в час) и иметь запас хода до 290 километров (180 миль). Более продвинутая версия разгоняется с 0 до 100 километров в час  за 1,8 секунды, развивает скорость до 209 километров в час (130 миль в час) и имеет запас хода 482 километра (300 миль). Обе версии будут оснащены специальными литий-ионными аккумуляторными системами IoniX Pro с искусственным интеллектом.

Компания Daymak провела первую публичную презентацию Spiritus - трехколесного электромобиля для майнинга криптовалюты. Daymak

И хотя стоимость версии Deluxe Spiritus составляет всего 19 995 долларов США, она не может похвастаться такой динамикой, как Ultimate. Компания Daymak заявила, что намерена в ближайшие годы собрать 50 000 трехколесных автомобилей Spiritus в канадской провинции Онтарио.

Целью компании является создание сотен рабочих мест, и в настоящее время она завершает разработку проектной документации для строительства завода площадью 425 000 квадратных футов. Компания сообщила, что коммерческое производство Spiritus будет запущено в 2023 году. По имеющейся информации, Daymak уже имеет более 25 000 предварительных заказов на эту модель.

Источник: https://www.daymak.com/unveil-spiritus-prototype.html

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На днях владелец Tesla Model 3 2018 года выпуска сообщил, что ежемесячно добывает на своем автомобиле биткоины и эфир на сумму эквивалентную 800 долларам. Но другие пользователи сильно усомнились в этом и задаются вопросом: "Зачем подвергать такому износу автомашину стоимостью в 100 000 долларов США "?

#daymak #spiritus
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