Владелец автомобиля Tesla Model 3 утверждает, что добывает 800 долларов в месяц в криптовалютах Bitcoin и Ethereum с помощью компьютера своего автомобиля. Но так ли это на самом деле?

Владелец автомобиля Tesla Model 3 образца 2018 года утверждает, что зарабатывает до 800 долларов в месяц, занимаясь добычей криптовалюты с помощью компьютера своего электромобиля, сообщает издание CNBC.

Сирадж Равал со своей Tesla Model 3. Siraj Raval/YouTube реклама

В последние годы мы видим все большее количество необычных устройств, таких как Raspberry Pi, (подключенного к клубням картофеля), который использовался для запуска древней компьютерной игры "Doom", а теперь, похоже, владельцы электромобилей (EV) собираются повторить эту странную тенденцию, используя свои автомобили для добычи криптовалют.

В прошлом году канадский автопроизводитель Daymak объявил о разработке электромобиля, который будет добывать криптовалюту во время зарядки. А сегодня Сирадж Равал объясняет CNBC, как он подключил инвертор к 12-вольтовой розетке центральной консоли своей Tesla Model 3, что позволяет ему зарабатывать деньги, используя то, что он называет "компьютером на колесах".

По словам Раваля, он зарабатывал от 400 до 800 долларов в месяц в зависимости от стоимости биткоина и эфира. Для этого ему пришлось взломать компьютер своего автомобиля, что, по всей видимости, лишило его гарантии. Используя аккумулятор автомобиля, он смог запустить серию соединенных между собой графических ускорителей для добычи цифровых валют. По словам Раваля, он добывал криптовалюту примерно по двадцать часов в день, платя от 30 до 60 долларов США за зарядку автомобиля.

Сирадж Равал рассказывает, как взломать Tesla с помощью Javascript LIVE



Владелец Tesla мечтает об автономном роботизированном такси для майнинга криптовалют

В комментариях некоторые пользователи усомнились в утверждениях Раваля. Один из владельцев Tesla, Крис Алесси, сказал CNBC, что он считает бессмысленным использовать Tesla для добычи криптовалют. Добыча криптовалюты осуществляется с помощью все более сложных вычислений в блокчейне, которые усложняются по мере того, как все большее количество майнеров присоединяется к сети. Аллесси, который имел доступ к пожизненной программе бесплатной подзарядки Tesla, обнаружил, что за 60 часов он может добыть криптовалюту на сумму около 1-2 долларов. " Для чего подвергать такому износу автомашину стоимостью от 40 000 до 100 000 долларов?" - удивляется он.

Другой взломщик Tesla и криптодобытчик Томас Сохмерс сказал, что "по моим оценкам, хэшрейт графического процессора в Model 3 составит около 7-10 MH/s". В настоящее время, при скорости 10 MH/s, это принесет доход в размере около 13,5 долларов в эфире, не считая затрат на обслуживание и электроэнергию". Это намного меньше, чем, по словам Раваля, генерирует его Model 3. Стоит также отметить, что Равал - это ютубер, известный своими громкими заявлениями. Он также оказался в центре скандала в 2019 году, когда он был пойман и признался в плагиате своей работы для статьи под названием "Нейронный кубит".

Несмотря на эти заявления, Равал, похоже, не падает духом. Владелец Tesla заявил, что в будущем он надеется превратить свою Tesla в полностью автономное роботизированное такси, которое будет приносить ему прибыль, перевозя пассажиров, а затем добывать криптовалюту, когда оно не используется. Судя по недавней утечке служебной записки Tesla, которая показала, что генеральный директор компании, Элон Маск, преувеличил заявления о возможностях полного автономного вождения, Равалу придется подождать некоторое время, пока его автомобиль будет способен к автономности пятого уровня. За это время он сможет заработать в криптовалюте пару долларов, ну или пару миллионов, это зависит от того, кому вы верите.

Источник: https://www.cnbc.com/2022/01/08/tesla-owner-mines-bitcoin-ethereum-with-his-car.html

анонсы и реклама 3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Тем временем компания Tesla объявила об отзыве более 500 000 своих автомобилей из-за ряда технических недоработок и проблем с системой безопасности, в числе которых и та, которая может привести к открытию переднего капота во время движения.