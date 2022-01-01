Южнокорейский технологический гигант заявил, что в 2021 году он продал в четыре раза больше складных устройств, чем в предыдущем, что было обусловлено успехом серии Z. В конце года компания Samsung опубликовала несколько интересных статистических данных о своих успехах в области аппаратного обеспечения за 2021 год.
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Благодаря запуску моделей Z Fold3 и Z Flip 3 компания Samsung в 2021 году превзошла прогнозы аналитиков о трехкратном росте продаж. Согласно данным компании, уже через месяц после запуска вышеупомянутых аппаратов их продажи превысили совокупный объем продаж складных устройств Samsung за весь 2020 год. Технологическая компания ожидает, что этот рост продолжится, и к 2023 году рынок складных устройств вырастет в десять раз.
Хотя компания Samsung не стала приводить подробные цифры, она отметила, что рост продаж среди покупателей, которые перешли на Z Flip3, составил 150% и 140% соответственно по сравнению с Galaxy Note20 и Galaxy S21. Внутренний опрос компании показал, что потребители перешли на складные устройства по различным причинам, включая изменение форм-фактора, рост производительности, увеличение площади экрана и ряд других.
В Samsung заявили, что компания планирует и дальше инвестировать в исследования и разработки складных устройств и продолжит сотрудничество с разработчиками приложений и партнерами, такими как Google, что позволит использовать последние аппаратные инновации в области программного обеспечения. Samsung также поделилась информацией о технических аспектах создания складных устройств, и если это для вас представляет интерес, загляните в блог компании по этой ссылке.
https://news.samsung.com/global/a-decade-in-the-making-how-samsung-foldables-are-defining-the-future-of-smartphone-innovation