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amv212 За пост начислено вознаграждение
Apple выплатит своим инженерам премии в размере до 180 000 долларов, чтобы они не ушли в Meta
Apple выплатит своим лучшим специалистам премиальные бонусы, чтобы остановить их от перехода в компанию Meta, которая набирает команду для разработки носимых устройств. По сообщениям, Meta уже переманила более 100 инженеров из Apple.
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Компания Apple выплачивает своим ведущим инженерам в аппаратном и программном подразделениях дополнительные премии, чтобы удержать их от перехода в Meta. Эти бонусы в основном представляют собой ограниченные акции стоимостью от $50 000 до $180 000, сообщает агентство Bloomberg.

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Apple хочет удержать своих лучших специалистов. PhillDanze/ iStock

 


Ранее в октябре мы сообщали, что Meta, тогда еще Facebook, планировала нанять 10 000 инженеров для создания версии метавселенной Цукерберга. За то небольшое время, которое прошло с тех пор, компания провела ребрендинг и даже открыла для пользователей свой Horizon Worlds. Но вот то что Мета за это время переманила около 100 инженеров из Apple, пока не стало достоянием широкой общественности.

Теперь Apple хочет положить этому конец, предлагая своим лучшим талантам крупные опционы на акции, которые удержат их в компании в течение длительного времени. Эти опционы, которые предлагаются инженерам, занимающимся разработкой силиконовых компонентов, аппаратного обеспечения, программного обеспечения и даже операционных групп, являются нетипичными и несвоевременными, сообщает Bloomberg.

Вероятно, в ближайшие несколько лет Apple и Meta будут конкурировать в производстве таких продуктов, как гарнитуры смешанной реальности, смарт-часы, а также домашние устройства. В то время как Apple является лидером рынка в категории смарт-часов, Meta стремится пробиться в сегмент носимых устройств. В настоящее время гарнитуры виртуальной и дополненной реальности и домашние устройства все еще находятся в зачаточном состоянии и являются потенциальными рынками для обеих компаний по мере того, как мы вступаем в эпоху подключенных к Интернету устройств.

Поскольку Meta стремится войти в сегмент устройств, она хотела бы повторить успех Apple. Компания из Купертино также ищет новые направления, помимо разработки своих фирменных устройств, таких как автономный автомобиль, разработка которого пока откладывается, и не намерена так легко отпускать своих лучших специалистов. Кроме того, что в Meta более высокие зарплаты, Apple настаивала на том, чтобы ее инженеры работали в офисе четыре или даже пять дней в неделю, что могло стать причиной ухода некоторых из них, сообщает Bloomberg, заявляя при этом, что политика Meta в отношении работы более мягкая.

Опционы на акции были выделены примерно для 20 процентов инженеров, и они могут еще больше вырасти в цене, так как рыночная стоимость Apple достигла 3 триллионов долларов, сообщает Bloomberg. В настоящее время Apple отменила дедлайн по возвращению в офис, а также предлагает премии в размере 1000 долларов, чтобы сотрудники могли приобрести оборудование для дома, говорится в отчете.

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Источник информационное агентство Bloomberg 

#apple #meta
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