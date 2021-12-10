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Meta представила Horizon Worlds, первое бесплатное приложение для Metaverse
Более чем через месяц после всей истории с ребрендингом, Facebook Meta представила свое первое приложение Metaverse. Horizon Worlds пока доступна только в США и Канаде.
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Компания Meta, (в прошлом Facebook), открыла доступ к своему первому проекту Metaverse для всех желающих старше 18 лет. Правда пока только в США и Канаде. В объявлении, опубликованном на своем сайте, Meta сообщила, что платформа виртуальной реальности (VR), выпущенная в прошлом году в виде бета-версии и только по приглашению, теперь доступна для всех.

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Ранее в октябре компания из Массачусетса объявила о своем ребрендинге с намерением создать Metaverse - виртуальный мир, в котором участники смогут взаимодействовать друг с другом и даже играть в игры. Meta планирует нанять 10 000 инженеров для создания инструментов Metaverse, где пользователи смогут стать настоящими творцами и даже разрабатывать свои собственные игры, используя шаблоны и скрипты, предоставляемые Meta. 

Игра: Pixel Plummet 

 

Чтобы стимулировать разработчиков проектов для своей новой платформы, Meta в октябре объявила о создании фонда Creator Fund в размере $10 млн. На сайте отмечается, что компания объявит победителей своего первого конкурса Creator Competition в конце этого месяца.  К сведению, приложение Horizon Worlds доступно только для гарнитуры Quest VR, которые производит компания. После того как устройство загружено, пользователи получают доступ в мета-мир, где все аватары свободно плавают в пространстве. 

Игра: Wand & Broom 

 

Как часть официального релиза Meta запускает Arena Clash, лазертаг игру 3 на 3, в которую могут играть пользователи. Для тех, кого интересуют многопользовательские сражения в аркадном стиле, есть игра  Pixel Plummet. Если бездумная стрельба - это не то, что вас интересует, можно сесть на метлу и пролететь над Таунсити, размахивая палочкой (Wand & Broom), или просто расслабиться, катаясь на трехпалубном катере (Mark’s Riverbo). 

Игра: Mark’s Riverboat

 

Интересно, что Meta также ввела Кодекс поведения для своего VR-пространства, который она настоятельно рекомендует пользователям внимательно прочитать и соблюдать. Если вы будете шокированы множеством парящих аватаров  можно перейти в безопасную зону, заблокироваться и отключить звук или сообщить о пользователях, которые ведут себя неадекватно, говорится в  сообщении компании. 

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Для тех, кто использует гарнитуры Quest 1  приложение Horizon Worlds будет доступно в течении месяца, отметила компания в своей публикации. 

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