Власти США обеспокоены потенциалом китайского спутника. Китайские учёные заявили, что спутник Beijing-3 только что завершил детальную съёмку центральной территории залива Сан-Франциско.

Технологическое соперничество между США и Китаем развивается с бешеной скоростью. Как утверждается, небольшой и относительно недорогой китайский спутник может делать снимки городов с высоким разрешением всего за несколько секунд, сообщило издание South China Morning Post. Изображения получаются настолько детальными, что их можно использовать для идентификации конкретных военных транспортных средств и оружия.

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Мост Золотые Ворота в Сансет-Сфот, Сан-Франциско, Калифорния

Этот утверждение подтверждается впечатляющими фотографиями, сделанными небольшим коммерческим спутником Beijing-3, запущенным Китаем в июне. Как сообщили ученые, участвующие в проекте, “спутник Beijing-3 за 42 секунды провел детальное сканирование залива Сан-Франциско, площадь которого составляет 1 470 квадратных миль (3 800 квадратных километров)“. Результаты исследования были опубликованы в этом месяце в китайском рецензируемом журнале Spacecraft Engineering.

Изображения были получены с высоты в 500 километров и имели разрешение 50 сантиметров на пиксель. Кроме того, во время испытаний над Северной Америкой и другими районами США спутник получал изображение при вращении со скоростью до 10 градусов в секунду. Причем он выполнил эту задачу без потери качества снимков. Для съёмки изображений в высоком разрешении и без размытия кадра учёные разработали новую технологию, позволяющую снизить на порядок уровень вибрации, даже при максимальных углах наклона и скоростях вращения спутника.





Изображения, сделанные спутником Beijing-3 над районом залива Сан-Франциско, показали, что маленький аппарат может делать четкие снимки высокого разрешения прямо во время движения. Фото: Ян Фанг, Вестник космической техники

Beijing-3 считается самым маневренным спутником по скорости и может быть одним из самых мощных спутников наблюдения Земли из когда-либо созданных. Благодаря маневренности, космический аппарат смог выполнить некоторые задачи наблюдения ранее считавшиеся невозможными. Так в эфире телеканала CCTV-13 исследователи заявили, что мобильность спутника Beijing-3 позволяет ему проводить съемку больших регионов всего за один пролет, например самой длинной в Азии реки Янцзы протяженностью 6 300 километров. А если " Beijing-3" будет оснащен искусственным интеллектом, он сможет отслеживать до 500 локаций в разных частях света со скоростью до 100 пролетов в день.

Снимок, сделанный спутником Beijing-3 над районом залива Сан-Франциско. Photo: Ян Фанг, Вестник космической техники

И хотя снимки Beijing-3 по качеству уступают американскому спутнику Worldview-4, построенному компанией Lockheed Martin и способному записывать изображения с разрешением 30 сантиметров на пиксель, Время отклика китайского аппарата в два-три раза меньше, что ставит его в более выгодное положение. Кроме того, полоса сканирования Beijing-3 на 77% шире, чем у WorldView-4, несмотря на вдвое меньший вес.

Маневренный китайский спутник Beijing-3 провёл рекордное по скорости сканирование окрестностей Сан-Франциско

Спутник, построенный на новой платформе, может хранить один терабайт изображений и передавать данные на землю со скоростью один гигабайт в секунду, превосходя конкурирующие спутники из США.

Эта информация появилась после недавнего доклада научных сотрудников Гарвардского университета, которые заявили, что Китай может обогнать США в технологической сфере в ближайшие 10 лет благодаря своему стремительному росту за последние два десятилетия.

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Источник: https://www.scmp.com/news/china/science/article/3161178/