Армия США на днях объявила о решении заключить с компанией Northrop Grumman контракт на разработку комплекса противоракетной обороны на сумму $1,4 млрд. На эти средства будет построено 160 так называемых интегрированных систем боевого управления (Integrated Battlefield Command Systems - IBCS).
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Объявление было сделано 23 декабря 2021 года. Контракт предусматривает производство первой партии прототипов, а в дальнейшем - полномасштабное производство в рамках программы.
Комплексная система боевого управления Northrop Grumman должна объединить различные средства противоракетной обороны для более эффективного руководства и, в конечном итоге в течение пяти лет, полностью интегрироваться в общую систему управления и контроля объединенных сил. Для выполнения этой задачи он свяжет воедино огромное количество различных средств наблюдения и систем запуска ракет.
Система станет "краеугольным камнем" общевойсковых операций, в которых армия должна противостоять противникам во всех сферах боевых действий.
IBCS " позволит получить значительное преимущество на поле боя за счет комплексной интеграции средств вооружения и наблюдения, а также общей системы управления операциями во всех регионах. Предоставит военнослужащим комплексный огневой потенциал, одновременно повышая уровень понимания ситуации в боевой обстановке, сокращая время принятия решений и повышая защиту от угроз в сложных сценариях комплексных атак", - говорится в официальном сообщении Вооруженных сил США.
Как отмечалось ранее, в рамках контракта будет построено 160 комплексов для американских военных. В будущем также планируется поставить комплексы IBCS стратегическим зарубежным партнерам. Northrop Grumman намерена увеличить производство IBCS после принятия решения о начале серийного производства в 2023 финансовом году. Контракт был заключен управлением по реализации программы "Missiles and Space Implementation".
IBCS сыграет важную роль на полях современных сражений
На текущий момент разработка программы обошлась армии США примерно в 2,7 миллиарда долларов. Первоначально предполагалось, что она будет служить только в качестве средства контроля для будущей комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны армии в масштабах страны.
Впоследствии система была расширена за счет широкого спектра различных систем наблюдения и стрелкового оружия, способных поражать сложные угрозы, такие как крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.
Компания Northrup Grumman была одним из двух официально заявленных участников тендера, однако второй неназванный претендент уступил ей место. Ожидается, что проект будет реализован до 22 декабря 2026 года.
На сегодняшний день IBCS уже продемонстрировал свои возможности и высокую надежность в ходе тестовой испытаний. К примеру, летом в ходе испытаний она сбила крылатую ракету, в том числе во время атак на РЛС систем радиоэлектронной борьбы, используя при этом данные с множества платформ других систем, включая информацию с самолетов F-35A и противоракетной батареи PAC-3.
Эксплуатационные испытания системы стартовали в сентябре этого года.
"Наши противники становятся все более решительными в своих враждебных действиях с использованием беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Они ведут себя крайне дерзко в своей безответственной космической деятельности. Это означает, что Объединенные силы будут предъявлять больше требований к потенциалу и компетенции армии в области космической и противоракетной обороны в будущем", - подчеркнул в своем выступлении в августе генерал-лейтенант Дэниел Карблер, глава Командования армии США по космосу и противоракетной обороне.
Как отметил Карблер, за последние 15 лет количество испытаний баллистических ракет вероятными противниками увеличилось на 200 процентов. Он также предупредил, что вражеские страны наращивают свои возможности в области электронной войны, искусственного интеллекта и направленной энергии.
Источник: https://breakingdefense.com/2021/12/army-awards-northrop-grumman-1-4-billion-contract-for-ibcs/