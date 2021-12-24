Сверхзвуковой аппарат сможет демонстрировать высочайшие лётно-технические характеристики и решать особые боевые задачи

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Lockheed Martin SR-72, который, по слухам, является самым быстрым самолетом в мире, как ожидается, совершит испытательный полет в 2025 году, через восемь лет после запуска проекта в 2013 году.

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SR-72 станет преемником SR-71 Blackbird, самого быстрого пилотируемого самолета, который побил рекорды скорости в 1974 году и был снят с вооружения ВВС США в 1998 году.

Рендер сверхзвукового самолета SR-72 компании Lockheed Martin.Lockheed Martin / Википедия

SR-72, или "Son of Blackbird", задуман как беспилотный, гиперзвуковой и многоразовый самолет для ведения разведки, слежения и нанесения ударов. Ударные возможности самолета ставятся во главу угла, поскольку, по имеющейся информации, он будет поддерживать новое высокоскоростное ударное оружие (High Speed Strike Weapon - HSSW) компании Lockheed Martin. Боевые возможности самолета позволяют ему поражать цели в сложных условиях, которые считаются рискованными для более медленных летательных аппаратов.

Поскольку на момент презентации проекта в 2013 году технология создания самолета была слишком амбициозной, проекту пришлось ждать несколько лет.

Максимальная скорость SR-72 составит 6 Махов или 4 603 миль/час (7 350 километров в час), что примерно в два раза быстрее, чем у его предшественника, и теоретически он сможет уклоняться от современных истребителей благодаря своей невероятной скорости.

Одна из версий внешнего вида и конструкции двигательной установки SR-72. Графическое изображение Thedrive.com

Такое колоссальное увеличение скорости гипотетически обеспечивается новой силовой установкой на основе турбины с комбинированным циклом (TBCC). В сочетании с существующим двухрежимным реактивным двигателем он мог бы передвигаться гораздо быстрее, чем любой другой самолет, и обогнуть земной шар за несколько часов.

Хотя предполагаемые сроки разработки, развития и производства все еще остаются неясными, компания Lockheed в конце 2018 года заявила, что прототип SR-72 совершит свой первый полет к 2025 году, а сам самолет, возможно, поступит на вооружение в 2030-х годах.

В последнее время новости о гиперзвуковых технологиях в области авиастроения не сходят с главных страниц информационных изданий по всему миру. В частности, запуск гиперзвукового оружия Россией и Китаем застал врасплох разведывательные службы, включая Космические силы США.

"Россия, в частности, совершила технологический рывок, что позволило ей создать материал особого типа, выдерживающий чрезвычайно высокие температуры и экстремальные нагрузки, испытываемые летающим объектом на гиперзвуковых скоростях",- заявил военный эксперт.

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Гиперзвуковые технологии РФ и КНР являются достаточно продвинутыми, несмотря на то, что прототипы еще проходят лётные испытания и пока не приняты на вооружение. И похоже что США в этой области до сих пор находятся “в роли догоняющего“. Что собственно и признал ранее заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон заявив, что США отстают от России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий.