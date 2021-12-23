Концепция Virtual Ride от LG Display объединяет велотренажер Ciclotte с изогнутыми OLED-экранами, расположенными перед велосипедистом и над ним

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Еще в январе на выставке CES 2021 компания LG Display продемонстрировала ряд возможных применений своих прозрачных и изогнутых OLED-дисплеев. Теперь, когда не за горами очередная крупнейшая в мире выставка потребительских технологий, производитель представил свою последнюю серию OLED-концептов - иммерсивный велотренажер и удобное кресло для просмотра фильмов.

Концепция Virtual Ride от LG Display объединяет велотренажер Ciclotte с изогнутыми OLED-экранами, расположенными перед велосипедистом и над ним. LG Display реклама

Для тех, кто проводит большую часть своего рабочего дня, сидя в кресле и уткнувшись в клавиатуру, поддержание хорошей физической формы и здорового образа жизни может стать непростой задачей. Велотренажеры в помещении - отличный способ заставить сердце и ноги работать быстрее, хотя проезжать километры, не выходя из дома, может быть несколько скучновато.

Тренировки на экране или спортивные игры вполне могут послужить хорошей мотивацией, но, чтобы увлечь вас, одного экрана может быть не достаточно. Тут-то и приходит на помощь концепция Virtual Ride от LG Display, использующая гибкие OLED-панели для погружения велосипедистов в атмосферу гонки.

В платформе объединены три 55-дюймовые изогнутые OLED-панели в r-образной раме, которая не только показывает перед велосипедистом яркие, насыщенные изображения сельской местности или живописных деревенских маршрутов, но голубое небо и пушистые облака над его головой для более убедительного погружения.

Компания сообщает, что панели, используемые для этого концепта, имеют самый большой радиус кривизны среди современных больших дисплеев - 500 мм (19,6 дюйма). А также отмечает, что "OLED-дисплеи обеспечивают непревзойденные реалистичные цвета благодаря яркому и чёткому изображению, позволяя вам действительно почувствовать, что вы едете на велосипеде по лесу или по улочке европейской деревни".

Сядьте поудобнее и расслабьтесь в концепте Media Chair от LG Display, в котором изогнутый OLED-дисплей расположен напротив удобного кресла. LG Display

В конце тренировки вам, возможно, захочется просто развалиться в удобном кресле и посмотреть телевизор, пока вы переводите дух. Компания LG Display позаботилась и об этом, представив концепцию Media Chair.

На каркасе в форме буквы U расположено мягкое кресло с 55-дюймовым OLED-дисплеем напротив. Панель дисплея имеет тот же радиус кривизны, что и в концепте Virtual Ride, и оснащена встроенной аудиосистемой, которая позволяет самому экрану выполнять функции динамика.

На подлокотнике кресла расположены кнопки управления, которые позволяют пользователю переключать стандартный альбомный вид на удобную для Тик-Тока книжную ориентацию.

Было бы классно, если бы эта причудливая рама могла регулировать положение кресла одним нажатием кнопки, но возможно мы слишком, придираемся к этой концепции.

И еще один минус - всё это, только для одиночного просмотра, так как семейные вечера, как правило, проходят перед телевизором с большим экраном в гостиной.

На данный момент оба этих концепта являются лишь дизайнерскими разработками и не имеют никаких признаков потенциального выпуска для потребителей. Они оба будут представлены на выставке CES 2022 в январе, наряду с другими OLED и LCD технологиями от LG Display.

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