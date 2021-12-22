Крупнейшая международная выставка потребительских технологий (CES 2022) стремительно приближается. Компания LG уже представила ряд новых продуктов, которые компания намерена продемонстрировать, включая для комнатного выращивания растений и свой первый игровой ноутбук. Теперь технологический гигант доказывает, что квадратный монитор для домашнего офиса с необычным соотношением сторон 16:18 - это круто.
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27,6-дюймовый монитор Dual Up - не является абсолютно квадратным, но его разрешение 2 560 x 2 880 пикселей почти соответствует этому формату. Монитор предназначен для работы в режиме многозадачности. Вместо того чтобы устанавливать два 21,5-дюймовых дисплея один рядом с другим, экран " double-height" располагает их один над другим, чтобы избежать в процессе создания контента движений головы из стороны в сторону.
Таким образом, пользователи могут разделить экран и поместить окно с изображением или видео в верхней половине, а внизу расположить инструменты для редактирования или монтажа.
Два всегда лучше, чем один
Монитор Dual Up имеет тонкую трехстороннюю рамку, обладает расширенным цветовым охватом, составляющим 98% 98% цветового пространства DCI-P3 и HDR10 для реалистичной передачи цветов, контрастностью 1 000:1 и яркостью 300 Nit с функцией автоматической регулировки яркости.
Для подключения к компьютеру или ноутбуку имеются два порта HDMI и DisplayPort, а также порты USB (включая питание). Монитор поставляется в комплекте с регулируемой подставкой, которую можно закрепить на столе и отрегулировать по своему вкусу, а два 7-ваттных динамика с Maxxaudio обеспечивают более комфортное рабочее пространство.
На данный момент информация о цене или доступности не раскрывается, но все желающие могут посмотреть виртуальную пресс-конференцию компании на CES 2022 4 января, и узнать больше подробностей.
Источник: http://www.lgnewsroom.com/