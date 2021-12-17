Мужчина из Ньюпорта, Великобритания, в 2013 году случайно выбросил свой жесткий диск. Он не теряет надежды и пытается получить разрешение на поиск устройства на местной свалке, а недавно он даже обратился за помощью в NASA.

Подобные печальные сценарии становятся все более распространёнными в мире цифровой валюты. В 2013 году британец выбросил старый жесткий диск от персонального компьютера во время генеральной уборки своего дома в Ньюпорте. Прошло почти десять лет, а он все еще отчаянно пытается добиться разрешения получить доступ на местную свалку.

Свалка компьютерных отходов. Lya_Cattel/iStock реклама

Причина по которой 35-летний IT-инженер Джеймс Хоуэллс, хочет прочесать местный мусорный полигон, заключается в том, что на выброшенном им жестком диске находился кошелек с 7 500 биткоинами. В то время, когда он выбросил устройство, стоимость этих биткоинов составляла 665 тысяч долларов (500 тысяч фунтов). Сегодня он мог бы стать миллионером, так как их стоимость составляет уже околок 357 миллионов долларов.

В интервью газете The Guardian в 2013 году Хоуэллс рассказал, как он осматривал свалку, размер которой примерно равен размеру футбольного поля. "Я переговорил с одним из парней, которые там работают, объяснил ситуацию. И он отвез меня на своем грузовике туда, где находится свалка, к действующему котловану. Это примерно размер футбольного поля. По его словам то, что находилось на поверхности три-четыре месяца назад, сейчас находится примерно на глубине трех – четырёх футов ", - объяснил Хауэллс.

Джеймс Хоуэлл опасается, что стоимость его биткоинов может превысить сумму в один миллиард долларов. Credit: PA

Общий объем "потерянных" биткоинов составляет около 140 миллиардов долларов США

Через некоторое время Хауэллс, казалось бы, смирился с потерей своего цифрового состояния. Однако недавно он привлек местных жителей в Ньюпорте к помощи в поисках жесткого диска . По его словам, любой, кто поможет ему найти устройство, получит миллионное вознаграждение - если, конечно, жесткий диск еще можно будет прочитать. 35-летний мужчина также предложил пожертвовать 25 процентов от возможной суммы находки или около 70 миллионов долларов в фонд борьбы с ковидом "Covid Relief Fund" своего родного города.

К сожалению, потерянный жесткий диск, возможно, никогда не будет найден. Согласно репортажу CNBC, опубликованному в начале этого года, городской совет Ньюпорта недавно отказал Хауэллсу в его просьбе перекопать свалку с группой добровольцев в связи с опасениями экологов по поводу последствий раскопок такого количества мусора.

Стоимость раскопок свалки в Ньюпорте может исчисляться миллионами фунтов.

Но Хоуэллс не унывает, недавно, обратился к экспертам NASA для поиска своего состояния. ИТ-специалист надеется, что компания Ontrack сможет ему помочь, поскольку в свое время она была нанята NASA для восстановления жесткого диска с космического челнока Columbia после его падения на Землю в 2003 году. Компания из Миннеаполиса считает, что вероятность того, что состояние Джеймса в биткоинах удастся восстановить с помощью технологии искусственного интеллекта, составляет от 80 до 90% - если жесткий диск не уничтожен физически.

анонсы и реклама Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок DDR 5 - 64Gb за 64 тр 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3070 со скидкой 7000р Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен Все RTX 3090 стоят намного более 300000р MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Хоуэллс - не единственный владелец криптовалюты, столкнувшийся с подобным катастрофическим сценарием. Ранее в этом году газета The New York Times сообщила, что примерно 140 миллиардов долларов в биткоинах "потеряны" по вине владельцев, которые забыли свои пароли ещё в первые дни существования криптовалюты или никогда не создавали резервные копии своих кошельков. Команда "белых хакеров", состоящая из отца и сына, недавно основала предприятие под названием Crypto Asset Recovery, чтобы помочь людям, попавшим в подобную ситуацию, заново найти свои пароли с помощью методики основанной на искусственном интеллекте. Вот если бы у них был алгоритм для поиска биткоинов среди мусора почти десятилетней давности.