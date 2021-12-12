Черепица Tesla и раньше была не плохим решением для перехода на солнечную энергию, новый вариант делает ее более производительной. И теперь её можно установить на любую кровлю.

В очередной попытке продвинуть свой бизнес по производству солнечных батарей производитель электромобилей компания Tesla представила новую солнечную черепицу, которая при сохранении прежних размеров имеет более высокую мощность.

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Солнечные черепицы Tesla идеально подходят друг к другу. Tesla

Tesla присоединилась к бизнесу по производству экологически чистой энергии в 2016 году, купив стартап SolarCity за 2,6 миллиарда долларов. Компания предложила вместо установки громоздких солнечных панелей заменить обычную черепицу солнечной. Tesla готова сама установить солнечную крышу и предоставляет на нее 25-летнюю гарантию.

Однако, как сообщает новостное издание Electrek, производителю EV пока не удается сделать свою продукцию доступной из-за нестабильных цен. Учитывая различия в конструкциях домов, Tesla столкнулась с трудностями в создании универсального решения и даже ввела в начале этого года коэффициент сложности крыши при составлении сметы.

Желая повысить популярность своей солнечной продукции, Tesla предложила её оптимизированный вариант. Так если мощность старой черепицы SR60T1 составляла 58,5 Вт, то обновленный вариант SR72T1 обеспечивает максимальную мощность 71,7 Вт.

Используя более эффективные солнечные батареи, компания смогла сохранить прежний размер плитки, увеличив ее максимальную мощность на 22 процента.

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При монтаже кровли Tesla использует два типа черепицы. Хотя на первый взгляд они ничем не отличаются друг от друга, только один из них производит солнечную энергию. Компания устанавливает солнечную кровлю только там, где она наиболее эффективна, в других местах устанавливается обычная черепица. Благодаря оптимизированной технологии черепица теперь не только вырабатывает больше энергии, но и процесс монтажа стал намного проще, так как между элементами требуется меньше соединений.

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Интересно, что новая черепица может быть установлена и на существующую крышу, что позволяет перейти на использование солнечной энергии без больших затрат связанных с монтажом новой крыши. Кроме того, надеясь увеличить количество заказов, Tesla повысила вознаграждение за свою реферальную программу по солнечным крышам.